Блестящие и ухоженные листья — признак здорового растения.
Современные средства для придания блеска листве не всегда безопасны.
Важно помнить, что полирование подходит не всем растениям и может даже навредить.
Какие растения не следует полировать
Существует множество видов комнатных растений, которым не требуется блеск. Эти растения могут пострадать от неосторожного обращения.
К таким относятся растения с матовыми, опушенными или бархатистыми листьями, а также колючие виды, которые не нуждаются в полировке.
Каким растениям можно придать блеск
Для создания блестящего вида используются специальные полироли и блески. Полировка подходит для крассул, диффенбахий, всех видов фикусов, плющей, пальм и многих других цветущих и лиственных растений.
Полировать можно только те растения, у которых листья гладкие и блестящие.
Чем протереть листья растений от пыли
Перед полировкой необходимо очистить листья от пыли и загрязнений.
Для эффективной очистки используйте простые методы. В одном стакане воды растворите ¼ чайной ложки лимонной кислоты. Полученным раствором протирайте и опрыскивайте листья растений для достижения красивого блеска.
Оставить комментарий