Многие люди ощущают сонливость и усталость после обеда. Это снижение уровня энергии в середине дня связано с циркадным ритмом мозга и является естественным процессом для организма человека, как отметил эксперт.

Чтобы чувствовать себя более бодрым, врач рекомендует употреблять на обед белковую и углеводную пищу. Например, куриную грудку с гарниром из каши или овощей.

Углеводы обеспечивают организм энергией, а белок помогает поддерживать внимание и бодрость, добавил доктор.

Специалист также советует больше двигаться. Прогулка после обеда или 10 минут зарядки за рабочим столом могут улучшить кровообращение и повысить уровень энергии. Кроме того, Горячев рекомендует отказаться от вредных привычек, особенно курения, так как в сигаретном дыме содержится множество опасных веществ, таких как монооксид углерода, который снижает количество кислорода в крови.

Проблемы на работе и эмоциональное выгорание также могут приводить к усталости и сонливости. Поэтому важно принимать меры для решения рабочих вопросов. Сначала можно поговорить с руководителем, а затем обратиться к психологу, подытожил врач.