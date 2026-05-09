Как справиться с упадком сил во время рабочего дня 1 190

Дом и сад
Дата публикации: 09.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Как справиться с упадком сил во время рабочего дня

Советы врача Александра Горячева по борьбе с упадком сил в течение рабочего дня.

 

Многие люди ощущают сонливость и усталость после обеда. Это снижение уровня энергии в середине дня связано с циркадным ритмом мозга и является естественным процессом для организма человека, как отметил эксперт.

Чтобы чувствовать себя более бодрым, врач рекомендует употреблять на обед белковую и углеводную пищу. Например, куриную грудку с гарниром из каши или овощей.

Углеводы обеспечивают организм энергией, а белок помогает поддерживать внимание и бодрость, добавил доктор.

Специалист также советует больше двигаться. Прогулка после обеда или 10 минут зарядки за рабочим столом могут улучшить кровообращение и повысить уровень энергии. Кроме того, Горячев рекомендует отказаться от вредных привычек, особенно курения, так как в сигаретном дыме содержится множество опасных веществ, таких как монооксид углерода, который снижает количество кислорода в крови.

Проблемы на работе и эмоциональное выгорание также могут приводить к усталости и сонливости. Поэтому важно принимать меры для решения рабочих вопросов. Сначала можно поговорить с руководителем, а затем обратиться к психологу, подытожил врач.

