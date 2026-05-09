Старый дом в деревне может стать жертвой домового гриба, похожего на вату. Как с ним справиться?

Чтобы защитить полы от домового гриба, можно воспользоваться проверенным временем способом. Необходимо засыпать землю под полом сухой глиной, смешанной со щебенкой и известью, добавить немного цементного или известкового раствора и тщательно утрамбовать. Высота пола над землей должна составлять примерно 30 см. Важно, чтобы лаги, на которых лежат доски пола, не касались земли.

Для обеспечения вентиляции в полу следует сделать решетки или щелевые плинтусы. Участки, поврежденные грибом, нужно аккуратно удалить с помощью топора или соскоблить, а отходы обязательно сжечь, чтобы предотвратить дальнейшее распространение гриба. Очищенную древесину рекомендуется обработать 2-3 раза химическим раствором (например, 3-процентным раствором фтористого натрия или 2-процентным раствором кремнефтористого натрия, либо 5-процентным раствором кремнефтористого аммония или хлористого цинка).

Для защиты чердачных помещений и межэтажных покрытий можно использовать сухое антисептирование: поверхность древесины увлажняют водой и с помощью сита с крышкой просеивают антисептики. Иногда сухой антисептик смешивают с увлажненным песком или опилками и посыпают древесину слоем в 1-2 см.

Обнаружить домовой гриб несложно. Сначала на бревнах стен и досках пола появляется белый пушок или похожие на вату скопления нитей. Позже могут проявляться желтые, розовые и сиреневые пятна, которые постепенно превращаются в светло-серые пленки с серебристым оттенком. Иногда образуются шнуры толщиной до 10 мм, проникающие по каменным стенам из одного перекрытия в другое, что способствует распространению грибов по всему зданию.

Древесина, на которой поселяется гриб, со временем меняет свой цвет, темнеет, трескается, легко крошится и может даже превращаться в порошок. За 5-6 месяцев грибы способны разрушить древесину.