Вишня — популярная культура, которую часто выращивают в садах благодаря ее неприхотливости и множеству заготовок, которые можно из нее приготовить.

Выращивание вишни не представляет сложности, однако для получения высокого урожая важно соблюдать правила агротехники.

Особенности выращивания

Популярность вишни объясняется ее способностью расти на различных типах почвы, как бедной, так и плодородной.

С одного дерева за период плодоношения можно собрать около 30 кг ягод, что позволяет делать заготовки на зиму и наслаждаться свежими ягодами.

Вишня отличается морозоустойчивостью и способностью быстро восстанавливаться после холодной зимы, что обычно не сказывается на урожайности.

Не обязательно сажать вишню на солнечных участках; она будет плодоносить и в тени, однако ягоды, получившие много солнечного света, будут более сочными и сладкими.

Правила посадки

Вишня считается нетребовательной культурой, и соблюдение правил посадки обеспечивает крепкое и здоровое дерево с обильным плодоношением.

Хотя вишня может расти на любой почве, она предпочитает супесчаные почвы с нейтральным уровнем кислотности. Лучше всего сажать дерево на южной или западной стороне участка, избегая близкого расположения грунтовых вод к корням.

Перед посадкой вишни необходимо перекопать землю с известью, но не смешивать ее с навозом прямо в лунке.

Для посадки нужно выкопать яму размером 50х50х50 см, на дно положить перегной, суперфосфат и золу, перемешать с почвой и установить колышек для подвязывания.

При посадке вишня теряет много жидкости, поэтому перед посадкой саженец следует поставить в воду на 4-6 часов или на ночь.

Не стоит сильно заглублять корни; посадка осуществляется в середине весны или начале осени. Весной вишню сажают до распускания почек, а осенью — чтобы она успела прирасти до заморозков.

Если заморозки уже близки, а вишню еще не посадили, саженец можно прикопать под углом 45 градусов к земле для защиты от зимних морозов. На зиму вишню необходимо укрыть.

Ошибки при уходе за вишневым деревом

Уход за вишней прост и включает полив, прополку, своевременную подкормку и обрезку. Это обеспечивает правильное развитие и хорошее плодоношение.

Недостаточный полив может привести к вымерзанию почек зимой, что нарушит плодоношение. Отсутствие подкормки истощает дерево, делая его хрупким и болезненным, что затрудняет зимовку.

Плодовые деревья подвержены вредителям, поэтому необходимо проводить профилактические мероприятия. Если вишня не плодоносит, причина может заключаться в самоопылении; для этого стоит посадить несколько вишен или родственных культур в саду.

Важно также вовремя обрезать вишню, чтобы избежать загущенности посадок. Густые ветки могут привести к мелким плодам.

Регулярно удаляйте нижние и длинные побеги кроны. На одной вишне должно быть не более 10 скелетных веток, чтобы крона оставалась разреженной, а ягоды были ровными и крупными.

Таким образом, ухаживать за вишней на своем садовом участке довольно просто. Важно правильно выбрать сорт вишни, учитывая климат местности, участок и желаемые вкусовые качества плодов.