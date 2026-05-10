Пехотинец, советник Силини, кавалер ордена: кто такой полковник Мелнис, которого двигают в министры обороны 7 4999

Дата публикации: 10.05.2026
Изображение к статье: Райвис Мелнис: закаляйся как сталь! (фото sargs.lv)

Райвис Мелнис - фото sargs.lv

Полковник Райвис Мелнис уже согласился стать министром обороны. Впрочем, в этой должности его еще должен утвердить Сейм.

Мелнис служит в Национальных вооружённых силах без малого два десятилетия – с 1998 года. Получил военное образование в Лондоне - степень магистра международной безопасности и управления в Королевском колледже Лондона. Имеет международный опыт службы - в британском Нортвуде и в ряде международных операций в Афганистане. В настоящее время выполняет обязанности представителя Министерства обороны в Украине.

Помимо всего прочего с 13 февраля стал внештатным консультантом премьер-министра Силини по вопросам военного сотрудничества. К этому моменту дослужился до должности заместителя начальника сухопутных войск Объединённого штаба Национальных вооружённых сил Латвийской Республике.

В его в задачу входит советовать Силине по вопросам разработки и реализации государственной политики в военной сфере, а также по мере необходимости консультировать премьера.

На публике Мелнис появлялся нечасто. Год назад пришел заседании комиссий Сейма, где доложил, что неуправляемые противопехотные мины стали бы дополнительным элементом защиты государства.

«Противопехотные мины не позволяют вражеской пехоте массово проникать туда, где мы не хотим её видеть. Именно пехота в конечном итоге обеспечивает захват территории. С помощью таких средств мы бы этому препятствовали, разумеется, используя также артиллерию, миномёты и всё остальное вооружение», — подчеркнул полковник.

Одновременно Мелнис отметил, что противопехотные мины не являются чудо-средством, которое решит все задачи в обороне государства.

Государства не забыло заслуг полковника Мелниса. В 2017 году он будучи в должности командира 1-го механизированного пехотного батальона Механизированной пехотной бригады Сухопутных сил НВС стал кавалером ордена Виестура.

