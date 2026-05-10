Сегодня вечером Эвика Силиня решила удивить всех до невозможности. Сперва она, зная о намерении Андриса Спрудса подать в отставку, сыграла на опережение и заявила, что увольняет Спрудса. Второй сюрприз - премьер тут же назвала возможного приемника Спрудса на этом посту. Им стал неполитик, а профессиональный военный Райвис Мелнис. В политических кулуарах сейчас гадают: чем объясняются эти два демарша премьера?

Почему Силине нужно было самой увольнять Спрудса, обостряя отношения с "Прогрессивными"? И зачем нужно было, опять-таки в нарушении коалиционных договоренностей, спешить с выдвижением беспартийного кандидата в министры - вместо того, чтобы предложить "прогрессивным" все-таки выдвинуть кандидата из своих рядов?

Основных версий три. Первая - Силиня решила, что "прогрессивным", чей рейтинг из-за специфики электората, все равно не упадет, увольнение Спрудса никак политически не повредит. А ей, Силине, нужно хоть как-то показать избирателям "Нового Единства", что она может принимать и жесткие решения.

Вторая версия - Силиня чуть ли не хочет вытолкнуть "прогрессивных" из правительства, дабы попытаться перед выборами вновь создать право-центристское правительство с Нацобъединением и Объединенным списком, и тем самым как-бы увеличить шансы сохранить власть и после выборов.

И версия третья - Силиня прекрасно знает, что внутри "прогрессивных" нет специалистов в военной сфере, времени же на поиски нового министра практически нет - до выборов уже меньше 5 месяцев, да и ситуация в сфере обороны такова, что отрасль не может оставаться без руководителя.

В любом случае, кандидату на пост министра Райвису Мелнису еще нужно будет получить мандат от Сейма.

Отметим, что полковник Райвис Мелнис является нештатным советником премьера и работает представителем минобороны Латвии при нашем посольстве в Киеве. До этого он занимал должность начальника Департамента оперативного планирования Объединенного штаба Национальных вооруженных сил.

Полковник Р.Мелнис служит в вооруженных силах с 1996 года. Образование получил как в Латвии, так и за рубежом, в том числе степень магистра международной безопасности и управления в Королевском колледже Лондона. Полковник Р.Мелнис был командиром механизированного пехотного батальона и совместного Балтийского батальона трех стран Балтии. Международный опыт службы получил в Нортвуде, Великобритании и ряде международных операций в Афганистане.