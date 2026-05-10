«Она просто врет!» - уволенный министр обороны Латвии набросился на премьера 0 5246

Дата публикации: 10.05.2026
Министр обороны Андрис Спрудс

Андрис Спрудс ушел сам или его уволили? Неожиданная интрига в воскресный вечер.

Такого в латвийской политике еще не было! Андрис Спрудс решил в воскресенье вечером, а именно в 19.00, провести срочную пресс-конференцию, о чем он объявил за 50 минут до данного события. А за 10 минут до пресс-конференции, на которой Спрудс планировал объявить об отставке, премьер Эвика Силиня сообщила, что... решила уволить Спрудса! Возникает вопрос: так что было первичным - решение Спрудса добровольно покинуть пост или решение премьера его уволить?!

Сегодня на пресс-конференции Андрис Спрудс, будучи непривычно злым, обвинил Эвику Силиню во лжи. По словам министра обороны, премьер лжет, утверждая, что проинформировала его и партию "Прогрессивные" о намерении уволить министра обороны.

"Все было иначе: узнав, что я планирую уйти в отставку, Силиня начала играть в свою игру и заявила о том, что решила меня уволить!" - пояснил А. Спрудс. На пресс-конференции он не жалел критических слов в адрес "Нового Единства". По мнению министра, эта политическая сила, испугавшись падающих рейтингов, начала взаимодействовать с Нацобъединением, Объединенным списком, Союзом зеленых и крестьян, думая, видимо, уже о новом правительстве...

Спрудс заявил, что решил уйти в отставку, чтобы не ставить под удар Национальные вооруженные силы, которые попали под лавину необоснованной критики после прилета нескольких дронов в Латгалию.

Уйдут ли "Прогрессивные" из правительства? Спрудс заявил, что решение на сей счет будет принято уже на следующей неделе.

Автор - Абик Элкин
