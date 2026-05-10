Такого в латвийской политике еще не было! Андрис Спрудс решил в воскресенье вечером, а именно в 19.00, провести срочную пресс-конференцию, о чем он объявил за 50 минут до данного события. А за 10 минут до пресс-конференции, на которой Спрудс планировал объявить об отставке, премьер Эвика Силиня сообщила, что... решила уволить Спрудса! Возникает вопрос: так что было первичным - решение Спрудса добровольно покинуть пост или решение премьера его уволить?!

Сегодня на пресс-конференции Андрис Спрудс, будучи непривычно злым, обвинил Эвику Силиню во лжи. По словам министра обороны, премьер лжет, утверждая, что проинформировала его и партию "Прогрессивные" о намерении уволить министра обороны.

"Все было иначе: узнав, что я планирую уйти в отставку, Силиня начала играть в свою игру и заявила о том, что решила меня уволить!" - пояснил А. Спрудс. На пресс-конференции он не жалел критических слов в адрес "Нового Единства". По мнению министра, эта политическая сила, испугавшись падающих рейтингов, начала взаимодействовать с Нацобъединением, Объединенным списком, Союзом зеленых и крестьян, думая, видимо, уже о новом правительстве...

Спрудс заявил, что решил уйти в отставку, чтобы не ставить под удар Национальные вооруженные силы, которые попали под лавину необоснованной критики после прилета нескольких дронов в Латгалию.

Šodien esmu pieņēmis lēmumu atkāpties no aizsardzības ministra amata, lai pasargātu Latvijas armiju no ieraušanas politiskā kampaņā.



Pēdējās dienās un nedēļās mēs esam pieredzējuši dronu incidentus Latvijā un citās valstīs. Sveši droni nedrīkst apdraudēt mūsu cilvēku drošību.… pic.twitter.com/4P94pkA2EX — Andris Spruds (@AndrisSpruds) May 10, 2026

Уйдут ли "Прогрессивные" из правительства? Спрудс заявил, что решение на сей счет будет принято уже на следующей неделе.