Лидер оппозиционной партии Айнарс Шлесерс призвал отправить в отставку и саму Силиню.

На решение премьера отправить Андриса Спрудса в отставку отреагировал и лидер партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс:

"Прогрессивная Силиня наконец-то поняла, что Минобороны вообще не управляется, потому что партия "Прогрессивные" всегда была ПРОТИВ США и Израиля, "прогрессивные" всегда симпатизировали ХАМАС!

Силиня заявляет за десять минут до пресс-конференции Спрудса, что требует отставки Спрудса. Спрудс на пресс-конференции заявляет, что Силиня и «Единство» играют в грязные игры.

Можно считать, что прогрессивное правительство «Единства» прекратило свое существование!

Призываю президента страны потребовать отставки Силини. В Латвии нужно создать новое правительство без прогрессивных и «Единства»!"

Между тем, сами "Прогрессивные" уже завтра обсудят свои дальнейшие действия, в том числе и вопрос о том, уходить ли им из правительства Силини.