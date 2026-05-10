Как подкормить морковь для богатого урожая: народные рецепты

Дом и сад
Дата публикации: 10.05.2026
BB.LV
Чтобы морковь была сочной, вкусной и полезной, необходимо ее подкармливать.

 

Народные рецепты

Вкусную морковь выращивали и до появления минеральных удобрений. Вот несколько способов, которые по-прежнему активно используют садоводы:

* Птичий помет. Это отличный подкорм на начальных этапах роста. Он богат полезными веществами и успешно применяется в огороде. Помет разбавляется водой в пропорции 1/10 (где 10 – вода), настаивается сутки, а затем снова разбавляется в той же пропорции. Готовым составом можно удобрять грунт между рядами.

* Настойка из сорняков. Сорняки известны высоким содержанием азота и калия. Начинать готовить настойку следует за 3 недели до использования. Листья сорняков укладываются в емкость и заливаются горячей водой на 3/4. Открытую емкость оставляют на солнце до тех пор, пока она не перестанет пениться (2-3 недели). Содержимое нужно периодически перемешивать. Полынь может издавать неприятный запах, но его легко нейтрализовать настойкой валерьяны, которую можно добавить в емкость. Когда настойка готова, ее разбавляют водой в пропорции 1/10 (где 10 – вода) и опрыскивают всходы.

* Зола. Высокое содержание натрия, калия и магния в золе хорошо подпитывает корнеплод и защищает его от вредителей. Золу можно использовать двумя способами:

1. Разрыхлить землю и засыпать золой по 250 г на 1 кв. м., затем полить водой.

2. Развести золу в воде (на 10 л воды 100 г золы), дать настояться до следующего дня. Аккуратно полить всходы под корень, избегая попадания на листья.

Поливы и опрыскивания следует проводить только в прохладную безветренную погоду. Если лето знойное и жаркое, «водные процедуры» лучше проводить рано утром или вечером на закате солнца. Это поможет избежать стресса для растения и множества заболеваний.

Редакция BB.LV
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

