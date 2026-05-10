Завтра в Латвии будет лучше, чем вчера? Прогноз погоды на понедельник 1 467

Наша Латвия
Дата публикации: 10.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Погода в Риге

Ночью небо в Латвии будет затянуто облаками, местами возможны прояснения. В начале ночи в некоторых восточных районах ожидается небольшой дождь. Местами на востоке страны образуется туман, который ухудшит видимость.

Слабый ветер будет дуть с юга, а температура воздуха понизится до +2..+7 градусов, местами в центральных районах страны будет еще на градус холоднее, а на высоте травы ожидаются заморозки около 0...-1 градуса.

В понедельник в Латвии по-прежнему будет пасмурно, с прояснениями в первой половине дня, день пройдет без осадков.

Сохранится слабый южный ветер, который немного усилится на морском побережье и будет дуть с силой от слабого до умеренного. Температура воздуха поднимется до +13...+18 градусов, а местами на западе - до +20 градусов.

В Риге ночью прогнозируется преимущественно пасмурная погода, с временными прояснениями. Будет дуть слабый ветер, без осадков. Воздух остынет до +5...+6 градусов.

Днем в столице ожидается преимущественно облачная, но сухая погода. Продолжит дуть слабый южный ветер, воздух прогреется до +17...+19 градусов.

Видео