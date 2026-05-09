- Развод родителей — это всегда сложная ситуация, особенно для детей, которые любят и маму, и папу. В их восприятии развод может восприниматься как потеря одного из родителей. Попробуйте подготовить ребенка к отсутствию отца, например, под предлогом командировок. Скажите: «Папа уехал по работе, но скоро вернется». Это объяснение будет приемлемым. Когда ребенок начнет спокойно воспринимать отсутствие отца, можно сказать: «При разводе папа будет видеться с тобой так же, как и раньше. Мы оба будем любить тебя, и для тебя ничего не изменится. Мы можем жить под одной крышей и быть несчастными, а можем жить отдельно и быть счастливыми».

Скорее всего, к этому времени ребенок уже адаптируется к периодическому отсутствию отца и воспримет эту информацию легче. Обсудите с ним вопрос о разводе в доверительной беседе, скажите: «Дорогая, ты еще маленькая и не можешь понять, почему мама и папа не могут жить вместе. Но когда ты подрастешь, ты поймешь наше решение».