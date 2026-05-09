Какое покрытие для пола лучше всего подходит для звукоизоляции?

Дата публикации: 09.05.2026
Советы от архитектора Антона Кочуркина.

 

- Звукоизоляция в комнате зависит от количества отверстий и щелей в полу. Например, паркетное покрытие имеет щели, что делает шумоизоляцию практически неэффективной.

Монолитные покрытия, такие как наливные полы, обеспечивают лучшую звукоизоляцию, так как жидкость заполняет все отверстия. Линолеум также может помочь, хотя избежать щелей, особенно вдоль стен, будет сложно.

Мягкий линолеум лучше поглощает звук. В общем, при мягком покрытии уровень шума ниже, чем при твердом, так как твердые поверхности отражают звук, а мягкие — поглощают. Поэтому ковролин или ворсистые материалы обеспечивают наилучшую звукоизоляцию.

Оптимальным вариантом будет укладка паласа или коврика на наливной пол.

