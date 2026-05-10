Что день грядущий нам готовит? Самые горячие политические события

Дата публикации: 10.05.2026
Уже с понедельника в латвийской политике будет нескучно.

Будущая неделя обещает стать в политическом смысле очень горячей. Оно и понятно - до выборов остается все меньше времени, а ситуация в правительстве почти аховая. Уже в понедельник в 13.00 "на ковер" к премьеру должен явиться глава минобороны. Есть вероятность, что Андрис Спрудс портфель министра обороны потеряет... Но, как говорится, поживем-увидим. Очевидно, что тема реагирования власти на инциденты с дронами будет обсуждаться и двумя самами позднее на коалиционном совете.

На следующий день еще перед заседанием правительства Эвика Силиня проведет заседание тематического комитета по проблемам Латвии. Наверняка должностные лица обсудят, как на экономику региона повлияют регулярные прилеты дронов...

А в это же время в Сейме депутаты комиссии по обороне и внутренним делам продолжат готовить к принятию в третьем (окончательном) чтении новый законопроект об иммиграции.

В комиссии же по народному хозяйству парламентари обсудят очередную языковую поправку депутатов Нацобъединения - на сей раз в Закон о дорожном движении. Депутаты хотят запретить автошколам (частным коммерсантам) обучать автовождению на русском языке. Подготовленная поправка гласит, что коммерсанты вправе обучать только на госязыке, а также на официальных языках ЕС и Европейской экономической зоны.

#выборы #Латвия #дроны #правительство #политика
Автор - Абик Элкин
Абик Элкин
