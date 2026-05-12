Социальные рейсы из Резекне в Беларусь и Россию. Они, действительно, будут?

Дата публикации: 12.05.2026
На взломанном сайте "Rēzeknes satiksme" опубликована фейковая новость о якобы планируемых социальных маршрутах в восточном направлении.

Во вторник был взломан сайт муниципального ООО "Rēzeknes satiksme", на котором была опубликована фейковая новость о якобы планируемых социальных маршрутах в восточном направлении, свидетельствует информация на сайте Резекненского самоуправления.

В фейковом сообщении говорилось, что в ближайшее время будут запущены регулярные автобусные рейсы из Резекне в Витебск, Минск, Псков, Смоленск, Москву и Санкт-Петербург.

Также в фейковой новости указывалось, что к этим рейсам будет применяться специальный "социальный тариф" и что в ближайшие дни последует дополнительная информация о расписании движения и предварительной продаже билетов.

В "Rēzeknes satiksme" заявили, что не публиковали такого сообщения, не планировали упомянутые маршруты, и ни Резекненская дума, ни муниципальное предприятие не принимали никаких решений об организации таких перевозок или применении "социального тарифа".

Кроме того, к фейковой новости было приложено якобы принятое думой решение. Самоуправление подтверждает, что в указанную в приложении дату заседание думы не проводилось, и решения с указанным номером также не существует.

О констатированном инциденте самоуправление известит ответственные учреждения, чтобы оценить произошедшее и предотвратить дальнейшее распространение вводящей в заблуждение информации.

В настоящее время сайт "Rēzeknes satiksme" не работает.

Специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Юлия Юране сообщила агентству ЛЕТА, что на данный момент в полицию не поступало заявления, в то же время Государственная полиция связалась с Резекненским самоуправлением по поводу этого события.

#Резекне #транспорт #безопасность #Беларусь #Россия
