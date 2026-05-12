В Рижской думе подрались депутаты: националист кинулся в бой на младолатыша

Политика
Дата публикации: 12.05.2026
BB.LV

Рижская дума.

На заседании комитета по имуществу Рижской думы спор депутатов сегодня перерос в физический конфликт.

На заседании комитета депутаты рассматривали вопрос о передаче старой водонапорной башни на улице Гауяс, 21, Обществу развития Чиекуркалнса. Депутат думы Рудольф Бреманис ("Суверенная власть"/"Младолатыши") начал расспрашивать представителей общества о проделанной ими работе и планах относительно водонапорной башни.

В какой-то момент у депутата Каспарса Спунде (Национальное объединение) не выдержали нервы - он набросился на Бреманиса, опрокинул штатив его телефона, установленный для съемки происходящего, и высказал оскорбления. Позже он выкрикивал в адрес Брeманиса оскорбления, называя его «подлецом», и, заявляя, что тот «унижает женщин».

Спунде также сбил телефон депутата Юлия Степаненко, установленный рядом для съёмки. Тогда её муж Вячеслав Степаненко, вскочил и бросился к Спунде, который отступил под его напором.

Как позже сообщила агентству LETA Юлия Степаненко, её муж пытался защитить её от агрессивных действий. Юлия Степаненко считает, что подверглась насилию, и планирует обратиться с заявлением в Государственную полицию Латвии.

Физический конфликт ограничился толкотнёй и попытками сбить телефоны, использовавшиеся для съёмки, однако до драки дело не дошло, хотя Спунде уже снял очки и направился в сторону Брeманиса. Для прекращения конфликта была вызвана муниципальная полиция.

Мэр Риги Виестурс Клейнбергс, который дрежался подальше от драки, после ее окнчания обвинил в конфликте Брeманиса.

Как позже покаялся Спунде в дебатах после голосования, он не гордится произошедшим и добавил, что, возможно, «сыграла латгальская кровь». Однопартиец Спунде Ансис Пуполс в социальных сетях похвалил Спунде за то, что тот показал Брeманису, «где раки зимуют».

Эпическое столкновение слуг народа сохранила для истории городской депутат Евгения Шафранек.

