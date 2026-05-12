Экспозиция получила название «Монументальная природа». В нее вошли шесть известных произведений мастера, гармонично вписанных в пространство садов Кью, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Организаторы отмечают, что это первое столь крупное возвращение работ Мура в ботанический сад почти за двадцать лет.

Особенность проекта заключается в том, что скульптуры демонстрируются не в музейных залах, а в естественной среде, которую сам Генри Мур считал идеальным фоном для искусства. Огромные бронзовые фигуры установлены таким образом, чтобы по-разному восприниматься в зависимости от освещения, времени суток и окружающего пейзажа.

Центральным объектом выставки стала знаменитая «Лежащая фигура» — одна из самых узнаваемых работ скульптора. Художник на протяжении всей карьеры исследовал связь человеческого тела с природными формами, и в окружении садов эта идея раскрывается особенно ярко. Многие посетители отмечают, что массивные бронзовые конструкции выглядят неожиданно органично и словно становятся частью природного пространства.

Организаторы уверены, что выставка поможет по-новому взглянуть не только на творчество Мура, но и на само взаимодействие человека с окружающей средой. Для Лондона проект стал одним из самых заметных культурных событий сезона, объединившим поклонников искусства, архитектуры и ботаники.

По мнению редакции, подобные выставки особенно ценны сегодня, когда жители мегаполисов всё чаще испытывают нехватку спокойствия и живого контакта с природой. Проект в садах Кью показывает, что современное искусство может не спорить с окружающей средой, а существовать с ней в гармонии. И именно такие культурные инициативы делают искусство ближе и понятнее даже тем, кто обычно далёк от музеев и галерей.