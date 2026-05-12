Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Скульптуры Генри Мура превратили Ботанический сад Лондона в музей под открытым небом 0 93

Культура &
Дата публикации: 12.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Скульптура Генри Мура в Ботаническом саду Лондона

Скульптура Генри Мура в Ботаническом саду Лондона

В лондонских Королевских ботанических садах Кью стартовала необычная выставка, объединившая современное искусство и природный ландшафт. Посетителям представили масштабные работы знаменитого британского скульптора Генри Мура, чьи монументальные композиции разместили прямо среди аллей, деревьев и экзотических растений.

Экспозиция получила название «Монументальная природа». В нее вошли шесть известных произведений мастера, гармонично вписанных в пространство садов Кью, которые входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Организаторы отмечают, что это первое столь крупное возвращение работ Мура в ботанический сад почти за двадцать лет.

Особенность проекта заключается в том, что скульптуры демонстрируются не в музейных залах, а в естественной среде, которую сам Генри Мур считал идеальным фоном для искусства. Огромные бронзовые фигуры установлены таким образом, чтобы по-разному восприниматься в зависимости от освещения, времени суток и окружающего пейзажа.

Центральным объектом выставки стала знаменитая «Лежащая фигура» — одна из самых узнаваемых работ скульптора. Художник на протяжении всей карьеры исследовал связь человеческого тела с природными формами, и в окружении садов эта идея раскрывается особенно ярко. Многие посетители отмечают, что массивные бронзовые конструкции выглядят неожиданно органично и словно становятся частью природного пространства.

Организаторы уверены, что выставка поможет по-новому взглянуть не только на творчество Мура, но и на само взаимодействие человека с окружающей средой. Для Лондона проект стал одним из самых заметных культурных событий сезона, объединившим поклонников искусства, архитектуры и ботаники.

По мнению редакции, подобные выставки особенно ценны сегодня, когда жители мегаполисов всё чаще испытывают нехватку спокойствия и живого контакта с природой. Проект в садах Кью показывает, что современное искусство может не спорить с окружающей средой, а существовать с ней в гармонии. И именно такие культурные инициативы делают искусство ближе и понятнее даже тем, кто обычно далёк от музеев и галерей.

Читайте нас также:
#выставка #искусство #природа #культура #архитектура #Лондон #ботанический сад
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Работа Пабло Пикассо "Портрет Доры Маар" (оригинал)
Изображение к статье: Актриса Скарлетт Йоханссон
Изображение к статье: «Два прокурора» из тюрьмы в Брасе. Эксклюзив!
Изображение к статье: Евровидение.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Больница, скорая помощь
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма Марис Кучинскис.
Политика
Изображение к статье: правительство Латвии
Политика
Изображение к статье: Владимир Пресняков и Наталья Подольская.
Люблю!
Изображение к статье: Силиня и Шуваев
Политика
Изображение к статье: Пачки денег, кредит
Наша Латвия
Изображение к статье: Больница, скорая помощь
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма Марис Кучинскис.
Политика
Изображение к статье: правительство Латвии
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео