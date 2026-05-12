Чистая прибыль государственной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco в первом квартале 2026 года выросла на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигла 126 млрд саудовских риалов ($33,6 млрд).

Итоговые показатели превзошли ожидания экспертов — прогноз аналитиков изначально был на уровне 109 млрд риалов, но эксперты объясняют, что рост обусловлен резким повышением цен на нефть и нефтепродукты на фоне военного конфликта между Ираном и США.

Еще одной причиной агентство называет переориентацию экспортных потоков в обход Ормузского пролива. В самой компании рост прибыли связали с трубопроводом «Восток — Запад». Этот маршрут идет с восточной части королевства в западную к Красному морю и представляет собой альтернативный маршрут поставки нефти в обход Ормузского пролива, закрытого Ираном.

Его пропускная способность достигла 7 млн барр. в сутки. Как заявил генеральный директор Saudi Aramco Амин Насер, это помогло «смягчить последствия глобального энергетического кризиса» на фоне ограничений для судоходства в Ормузском проливе.

В марте после ударов США и Израиля Иран фактически заблокировал судоходство в проливе, что привело к взлету котировок нефти марки Brent: за период конфликта цена нефти выросла почти на 50%, а с начала года — примерно на 80%. На пике в начале марта котировки достигали $120 за баррель — максимума с июня 2022 года.

Международное энергетическое агентство охарактеризовало ситуацию как крупнейший сбой поставок в истории. Кризис вызвал резкое удорожание дизельного топлива и авиакеросина.

Саудовская Аравия после начала войны в Иране перенаправила значительную часть поставок на альтернативный порт Янбу на Красном море.