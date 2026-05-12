Итак, как известно, Эвика Силиня сама нашла и выдвинула кандидата на пост министра обороны - своего нештатного советника, полковника Райвиса Мелниса. Эксперты совершенно справедливо подметили, что если Мелнис получит мандат доверия Сейма, что еще не факт, то он станет первым военным на посту министра обороны. Да, начиная с 1991-го года еще ни разу военным ведомством не руководили профессиональные военные или точнее - те, кто до назначения министром состояли на действительной военной службе.

Если сделать небольшой экскурс в историю, то мы увидим, что всего на посту министра обороны за эти 35 лет побывали 15 политиков, причем Артис Пабрикс, Талавс Юндзис и Атис Слактерис даже дважды. И лишь один из всех 15-ти министров имел в свое время отношение к военному делу - в далеком уже 1993-м году минобороны возглавил представитель латышского зарубежья Валдис Павловскис, который в свое время служил в морском десанте США и за 10 лет службы дослужился до капитана военно-морских сил. Кстати, министерство обороны неоднократно возглавляли именно представители латышской эмиграции - наряду с Павловским, еще и Арведс Трапанс, а также еще один обладатель американского паспорта Имантс Лиегис и сам Кришьянис Кариньш, который короткий период исполнял обязанности министра после ухода Эйнара Репше в отставку.

Так или иначе, но есть шанс, что впервые военным ведомством будет командовать профессионал. Правда, сперва еще премьеру завтра нужно будет уговорить "прогрессивных" за него проголосовать. Ведь уповать на оппозицию Силине не приходится - почти вся оппозиция дала понять, что не намерена поддерживать кандидата на пост министра обороны. И вовсе не потому, что они против Мелниса, а потому, что не хотят никоим образом спасать это правительство и политический имидж самой Силини.

Между тем, как известно, пост министра обороны, согласно коалиционного договора, полагается именно "прогрессивным", которые, по слухам, лихорадочно ищут "своих" кандидатов на вакантный пост. Впрочем, с политиками, которые имеют хотя бы опыт работы в госуправлении, у "прогрессивных" не густо... И все-таки, по неофициальной информации, "прогрессивные", при определенных обстоятельствах, могут согласиться и в правительстве остаться, и Мелниса поддержать. Мол, интересы государства и безопасности для нас важнее политической обиды...