С наступлением весны дачники сталкиваются с множеством задач, от ремонта до огородных работ. Каждый год актуален вопрос: какие культуры посадить, чтобы минимизировать уход?

Многие растения требуют постоянного внимания, что может отнимать много времени и не оставлять возможности для отдыха на даче. Однако, есть культуры, которые не требуют особого ухода и при этом могут порадовать хорошим урожаем.

Тыква

Это одна из самых выгодных культур. При соблюдении технологий выращивания и оптимальных условиях тыква может дать отличный урожай.

Кабачки

Эти растения неприхотливы, быстро растут и дают обильный урожай. С одного куста можно собрать до 8-10 плодов, а с одного гектара при правильном уходе — тонны урожая.

Свекла

Свекла считается неприхотливым овощем, который может принести много пользы и витаминов при минимальных затратах.

Фасоль

Это одно из самых неприхотливых овощных растений, которое прекрасно растет даже на менее плодородных почвах и дает хороший урожай.