Кабмин Украины расширил перечень государств, граждане которых приобретают гражданство Украины в упрощенном порядке, говорится в правительственном постановлении.

Ранее в данном перечне находились Канада, Германия, Польша, США и Чехия.

Теперь к ним добавились: Австрия, Бельгия, Болгария, Великобритания, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Норвегия, Португалия, Румыния, Словакия, Словения, Венгрия, Финляндия, Франция, Хорватия, Швейцария и Швеция.

Интересно, что Украина не входит в список стран, которые допускаются Латвией для двойного гражданства.

В Латвии двойное гражданство официально разрешено со следующими странами и группами стран:

– всеми странами Европейского союза, а также Норвегией, Исландией, Швейцарией и Лихтенштейн;

– всеми странами НАТО;

– отдельно также разрешены: Австралия, Бразилия и Новая Зеландия.

Таким образом, гражданин Латвии, решивший в упрощенном порядке стать гражданином Украины, должен будет отказаться от латвийского паспорта.