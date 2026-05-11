С учетом того, что с каждым принятым Европейским союзом (ЕС) пакетом санкций перечень подсанкционных товаров увеличивается, растет также количество попыток обойти ограничения, при этом на практике эти нарушения часто связаны с деятельностью предприятий из других стран ЕС, использующих Латвию для транзита, сообщает Налогово-таможенная полиция (НТП).

С 2022 года НТП возбудила 637 уголовных процессов о нарушении установленных ЕС санкций, из них 32 переданы для начала уголовного преследования. В настоящее время в делопроизводстве НТП находятся 318 уголовных процессов о возможных нарушениях санкций, и эти дела составляют значительную часть общего объема работы учреждения.

При расследовании таких уголовных процессов часто необходимо сотрудничество с другими странами, что влияет на продолжительность процессов, поскольку сбор доказательств и установление личностей происходит в нескольких юрисдикциях.

НТП отмечает, что в рамках таких дел важно не только выявлять нарушения, но и своевременно решать имущественные вопросы, чтобы подсанкционные товары не попадали в нелегальный оборот, в том числе в распоряжение страны-агрессора.

В подобных уголовных процессах применяется специальная конфискация имущества, когда следователь с согласия прокурора обращается в суд с предложением признать подсанкционный товар имуществом, связанным с преступным деянием, конфисковать его, а полученные в результате реализации средства зачислить в госбюджет.

Так, например, в январе 2026 года Латгальский суд конфисковал седельный тягач стоимостью около 74 000 евро, в феврале Рижский городской суд - каменные плиты стоимостью около 15 000 евро, в конце марта Латгальский суд - 36 упаковок со стальными решетками стоимостью около 51 000 евро, в конце апреля Рижский городской суд - электронные устройства стоимостью более 40 000 евро, а Латгальский окружной суд - присадки для бензиновых двигателей стоимостью около 128 000 евро.

Часть конфискованных в рамках уголовных процессов транспортных средств, например, тягачи и полуприцепы, передаются для поддержки Украины.

С 2022 года общая стоимость изъятого в рамках уголовных процессов имущества, которое суды признали связанным с преступными деяниями и подлежащим конфискации, составила около 4,8 млн евро, а полученные финансовые средства зачислены в государственный бюджет.

В настоящее время в судах Латвии находится около 30 начатых НТП процессов об имуществе, связанном с преступными деяниями.

ЕС также утвердил 20-й пакет санкций против России, продолжая усиливать давление с целью прекращения агрессии против Украины.

Новые санкции направлены на предотвращение обхода санкций и включают широкие меры в сферах энергетики, финансов, торговли и информационного пространства, а также затрагивают предприятия и лиц, которые поддерживают российскую военную промышленность или помогают обходить санкции, в том числе в третьих странах.