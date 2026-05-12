Американский производитель электромобилей Tesla прекратил выпуск седана Model S и кроссовера Model X на своем заводе во Фримонте в Калифорнии. Об этом компания сообщила в соцсети X.

«Последняя Model S и последняя Model X были произведены на заводе во Фримонте», — сказано в публикации. Компания отметила, что производила Model S в течение 14 лет, а Model X — 11 лет.

В конце января глава Tesla Илон Маск заявил о планах переоборудовать завод во Фримонте для производства человекоподобных роботов Optimus.

Компания также подтвердила, что намерена начать производство роботов до конца 2026 года, а также инвестировать $2 млрд в технологическую компанию по разработке искусственного интеллекта xAI.

На Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе Маск заявил, что Tesla собирается открыть продажи Optimus для широкой аудитории к концу 2027 года. Он также высказал мнение, что в будущем в мире будут «миллиарды» человекоподобных роботов, которые позволят достичь изобилия товаров и услуг.