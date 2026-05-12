В дальнейшем от государственных экзаменов в связи с участием в соревнованиях высокого уровня смогут освобождать также представителей неолимпийских видов спорта — такое решение во вторник приняло правительство Латвии.

До сих пор такое право было только у представителей олимпийских видов спорта.

В Министерство образования и науки Латвии отмечают, что это создавало неравное отношение, поскольку Латвию на международном уровне представляют также спортсмены ряда неолимпийских видов спорта, в том числе флорбола, мотоспорта и спортивного ориентирования.

Освобождение от экзаменов смогут получить ученики 12-х классов. Для получения освобождения от государственных экзаменов потребуется подтверждение Совет спортивных федераций Латвии о том, что ученик представляет национальную сборную и во время экзаменов участвует в международных соревнованиях или тренировочном сборе за границей.