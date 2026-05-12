После ударов дронов по нефтехранилищу в Резекне местная группа Facebook превратилась не только в площадку для обмена информацией, но и в источник усиления тревожности. Анализ LETA показал, что распространению паники способствовали неподтвержденные версии, эмоциональная риторика и недоверие к государственным учреждениям.

Агентство LETA проанализировало 1714 публичных комментариев к 17 публикациям в группе «Rēzeknes forums» за период с 7 по 9 мая.

В обсуждении участвовали 758 различных пользовательских профилей. Группа насчитывает около 27 000 участников и фактически охватывает значительную часть жителей Резекне.

Первая волна комментариев началась около 3:35 утра — почти сразу после инцидента. За первые 30 минут пользователи оставили 56 комментариев, за первый час — более 170, а спустя два часа их число превысило 400.

Изначально жители пытались понять, что произошло — был ли это взрыв, авария или военная атака. Позже обсуждение быстро перешло к версиям о происхождении дронов, действиях армии, системе оповещения и возможных угрозах для Латгалии.

LETA отмечает, что невозможно доказать, будто пользователи сознательно пытались сеять панику. Однако в комментариях прослеживаются признаки, которые в кризисной ситуации объективно усиливают тревожность.

Одним из таких факторов стало массовое повторение неподтвержденных версий. С Украиной были связаны как минимум 67 комментариев от 47 профилей. В 42 комментариях от 30 профилей утверждения об «украинских дронах» уже подавались как установленный факт.

Пользователи писали, что Латвия якобы разрешает Украине использовать свое воздушное пространство, а власти скрывают правду.

По оценке LETA, именно превращение предположений в «очевидные факты» является одним из ключевых механизмов распространения дезинформации в социальных сетях.

Еще одним фактором стала эмоционально нагнетенная риторика.

В комментариях встречались заявления о «предательстве», «сокрытии угроз» и неспособности государства защитить жителей. Подобная лексика быстро привлекает внимание и способствует дальнейшему распространению тревожных сообщений.

Отдельно аналитики отмечают рост недоверия к государственным учреждениям. Пользователи ставили под сомнение действия Национальных вооруженных сил, правительства и системы оповещения.

Хотя часть вопросов была закономерной, поскольку инцидент произошел в городе, многие комментарии переходили к обобщениям о том, что государству нельзя доверять.

LETA подчеркивает, что в условиях кризиса безопасности это особенно опасно, поскольку люди начинают ориентироваться не на официальную информацию, а на слухи и эмоциональные версии событий.

Также в группе публиковалась оперативно чувствительная информация — пользователи сообщали о звуках летательных аппаратов, направлениях полета и передвижении служб.

Подобные публикации не всегда делались со злым умыслом, однако в открытой группе они могут создавать дополнительные риски.

При этом часть пользователей пыталась снизить уровень паники. Как минимум 23 комментария от 15 профилей содержали призывы не распространять неподтвержденную информацию, следить за официальными сообщениями и не публиковать сведения о передвижении летательных аппаратов.

Однако эта саморегуляция оказалась ограниченной и не смогла остановить распространение тревожных версий.

LETA делает вывод, что в кризисных ситуациях крайне важно быстро заполнять информационный вакуум официальной и понятной информацией.

Если этого не происходит, социальные сети начинают самостоятельно формировать объяснения происходящего — в том числе основанные на слухах и эмоциях.

Как сообщалось ранее, 7 мая в Резекне два дрона врезались в объект хранения нефтепродуктов. По факту произошедшего начат уголовный процесс, расследование продолжается.