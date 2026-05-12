Во вторник погода в Латвии будет очень разной в зависимости от региона. Пока в Латгале и Видземе воздух прогреется почти до летних +20 градусов, на западе страны и побережье сохранится заметно более прохладная погода с дождями.
Во вторник над Латвией сохранится область низкого давления, которая принесет облачную погоду и местами дожди.
Наиболее солнечно будет в восточной части страны, где ожидается и самая высокая температура воздуха.
В Латгале, Селии и во многих районах Видземе столбики термометров поднимутся до +18..+21 градуса.
Фактически это станет одним из самых теплых дней последних недель для востока Латвии.
В то же время запад страны окажется в совершенно другой погодной ситуации.
В Курземе и у побережья воздух прогреется лишь до +10..+15 градусов.
Такой контраст связан с поступлением более прохладного морского воздуха.
Разница температур между отдельными регионами страны во вторник может достигать почти десяти градусов.
Местами также пройдут кратковременные дожди.
Ветер будет слабым или умеренным — преимущественно юго-восточным, однако в Курземе постепенно сменит направление на юго-западное.
В Риге день пройдет преимущественно под облаками.
Синоптики допускают кратковременный дождь, а максимальная температура воздуха в столице составит около +17 градусов.
Несмотря на периодические осадки, в центральной и восточной части страны сохраняется высокая пожароопасность в лесах.
Это означает, что даже после дождей почва и лесная подстилка во многих местах остаются достаточно сухими.
Синоптики также отмечают, что атмосферное давление в стране будет заметно различаться — от 996 гектопаскалей в Курземе до 1005 на восточной границе Латвии.
Такая нестабильная майская погода сохранится и в ближайшие дни.
Оставить комментарий