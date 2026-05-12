«Все длинные речи в прошлом году про то, что нужно было бы затянуть пояс, образно говоря, брошены коту под хвост. Уменьшение бюрократии туда же».

«Самое плохое, что в данный миг, создавая бюджетную рамку 2027 года, дальнейшие консультации с социальными партнерами не происходят, так же как и не происходили в прошлом году».

«Зарплату от государства или самоуправления получает треть работающих, – пишет деловой еженедельник, – и они есть избиратели. Встать с утра и сказать, что у них, возможно, работы не будет, хотя бы частично (кто его знает, какой части) – это большой риск. И именно в силу этой причины изменений не было в бюджете 2026 года и они не готовятся в бюджете 2027 года.

В общих интересах партии «Новое Единство» ничего не делать до осени, чтобы лишне не беспокоить умы верных себе избирателей. В конце концов найдутся ведь международные кредиторы, которые в следующем году ссудят еще 2 миллиарда евро на какое-то время».