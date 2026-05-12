Лазанья с креветками — рецепт, который превращает домашний ужин в гастропраздник

Классическая мясная лазанья давно стала кулинарной базой. Но современная гастрокультура все чаще обращается к более легким и свежим вкусам. Именно поэтому морепродукты все активнее появляются в блюдах, которые раньше ассоциировались исключительно с мясом.

Есть рецепты, которые создают не только блюдо, но и атмосферу — с ароматом теплого оливкового масла, запеченного сыра и легким ощущением средиземноморских каникул на вашей кухне. Именно такой получилась лазанья с креветками, от испанского фудблогера Eric Lahuerta.

Рецепт

Ингредиенты

Для лазаньи

паста для лазаньи 12 листов;

вареные креветки 1 кг;

лук 3 шт;

кабачок 1 шт;

морковь 2 шт;

грибы 6 шт;

измельченные томаты 400 мл;

орегано;

оливковое масло;

соль;

перец;

сыр пармезан;

сыр моцарелла.

Для соуса бешамель

сливочное масло 60 г;

мука 60 г;

молоко 1 л;

соль;

перец.

Приготовление

На оливковом масле обжарьте мелко нарезанный лук до мягкости. Добавьте морковь, кабачок и грибы, готовьте, пока овощи не станут карамелизированными и ароматными. После этого влейте томаты, добавьте орегано, соль и перец. Очищенные вареные креветки нарежьте, добавьте к овощной смеси в конце приготовления, чтобы они остались нежными и сочными. Соус должен немного увариться и стать более густым. В сотейнике растопите масло, добавьте муку и быстро перемешайте венчиком. Постепенно вливайте молоко, не прекращайте помешивать, чтобы избежать комочков. Соус должен получиться бархатистым и гладким. Приправьте солью и перцем. На дно формы выложите немного бешамеля, далее — листы пасты, начинку с креветками и овощами, снова соус. Повторяйте слои, пока не закончатся ингредиенты. Финальный штрих — щедрый слой моцареллы и пармезана сверху. Запекайте до золотистой корочки.

Лазанья с креветками — отличный пример того, как привычное блюдо может зазвучать по-новому. Сочетание морепродуктов, овощей и сливочного соуса делает ее одновременно сытной, нежной и более легкой по вкусу, чем классическая мясная версия.