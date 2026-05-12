Сын Софии Ротару Руслан Евдокименко впервые за долгое время показал певицу в соцсетях, поздравив её с Днём матери. Новый снимок вызвал бурное обсуждение среди поклонников, которые обратили внимание на изменившуюся внешность артистки.

София Ротару давно не появлялась на российском ТВ. В соцсетях она тоже объявляется крайне редко и поэтому фанаты не знают, как она сейчас выглядит.

Своеобразную завесу тайны на днях приоткрыл единственный сын певицы Руслан Евдокименко. Он оригинально поздравил маму с Днем матери, выложив в своих социальных сетях совместное фото.

78-летняя София Ротару появилась на фото в простой белой футболке, солнцезащитных очках и лёгкой летней шапочке. По мнению подписчиков, певица заметно похудела и выглядела уставшей, из-за чего многие с трудом узнали звезду сцены.

Как известно, Ротару уже несколько лет не дает концертов. Она проживает на юге Италии вместе с невесткой и сыном. Внуки звезды Соня и Анатолий обосновались в США.

В последние годы София Ротару ведёт закрытый образ жизни и практически не появляется на публике, пишет bb.lv. Поэтому любое новое фото артистки неизменно вызывает большой интерес и активное обсуждение среди поклонников.