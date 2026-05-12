Сезон цветения все чаще превращается в испытание: по оценкам специалистов, около 400 млн человек в мире страдают аллергическим ринитом - реакцией на пыльцу и другие аллергены. Причем из-за изменения климата симптомы становятся сильнее, а сам сезон - длиннее. В публикации BBC авторы собрали советы врачей о том, как пережить это время.

Эксперты отмечают: современные методы лечения позволяют значительно облегчить состояние, если использовать их правильно и вовремя.

Что советуют специалисты

Главная рекомендация - делать ставку не на таблетки, а на назальные спреи. В отличие от антигистаминных препаратов в виде таблеток, они действуют непосредственно в носовой полости и лучше снимают заложенность, чихание и насморк. Наиболее эффективными считаются спреи с кортикостероидами, а еще лучше - комбинированные варианты с антигистаминным компонентом.

При этом сосудосуживающие спреи (от заложенности) врачи советуют избегать: при длительном применении они могут вызвать обратный эффект и усилить симптомы.

Если все же выбирать таблетки, предпочтение стоит отдавать препаратам второго поколения - они эффективнее и реже вызывают сонливость.

Когда начинать лечение

Начинать терапию лучше заранее - за несколько недель до начала сезона пыльцы. Это помогает снизить выраженность симптомов. Важно также использовать препараты регулярно, даже если в конкретный день самочувствие нормальное.

Не менее важна и правильная техника: назальные спреи нужно направлять не "вглубь", а в сторону стенки носа, а голову слегка наклонять вперед - так лекарство действует эффективнее. Аналогично и с глазными каплями: их лучше закапывать во внутренний угол глаза.

Как уменьшить влияние пыльцы

Помимо лекарств, важна и профилактика. Специалисты рекомендуют:

держать окна закрытыми в период высокой концентрации пыльцы;

носить солнцезащитные очки или маску на улице;

принимать душ и менять одежду после возвращения домой;

не сушить белье на улице, чтобы избежать накопления пыльцы.

Когда обращаться к врачу

Аллергию часто воспринимают как "обычный насморк", но это может серьезно влиять на качество жизни, сон и дыхание. Если симптомы сохраняются несмотря на лечение, стоит обратиться к врачу: иногда за ними могут скрываться другие заболевания, например астма.

В тяжелых случаях пациентам могут предложить аллерген-специфическую иммунотерапию - метод, который помогает снизить чувствительность к пыльце и облегчить симптомы в долгосрочной перспективе.

Врачи подчеркивают, что аллергию не стоит воспринимать как безобидный насморкпредостерегает bb.lv. Своевременное лечение, правильное использование препаратов и простые меры профилактики помогают значительно облегчить симптомы и снизить влияние пыльцы на качество жизни. Если же состояние не улучшается, специалисты рекомендуют обратиться к врачу и не исключать более серьезные заболевания дыхательной системы.