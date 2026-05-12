Северная Корея за последние три года могла получить до 14 миллиардов долларов благодаря поставкам оружия России и участию своих военных в войне против Украины. По оценкам южнокорейской разведки, эта сумма сопоставима почти со всем годовым ВВП КНДР.

Участие в войне против Украины стало для Северной Кореи одним из крупнейших источников дохода за последние годы. По данным японского агентства Nikkei и исследовательского института Национальной разведывательной службы Южной Кореи, Пхеньян мог заработать на сотрудничестве с Россией от 7 до 13,8 миллиарда долларов только на поставках вооружений.

Речь идет прежде всего о реактивной артиллерии и примерно 250 баллистических ракетах KN-23, которые, по данным аналитиков, были переданы России.

Кроме того, как считают эксперты, Москва могла выплатить еще более 600 миллионов долларов за участие северокорейских военнослужащих в боевых действиях.

На фоне этого экономика КНДР в 2024 году показала рост на 3,7% — это лучший результат за многие годы, свидетельствуют данные Центрального банка Южной Кореи.

Что важно понимать: для изолированной северокорейской экономики даже несколько миллиардов долларов являются огромной суммой. По сути, война в Украине стала для Пхеньяна не только политическим, но и экономическим проектом.

О переброске северокорейских военных в Россию стало известно осенью 2024 года. Тогда Москва и Пхеньян официально подтвердили участие солдат КНДР в боях против украинской армии в Курской области.

Точные данные о потерях северокорейского контингента не раскрывались. Однако по косвенным оценкам, число погибших может превышать две тысячи человек.

Предполагается, что всего в Россию были отправлены более 10 тысяч северокорейских военнослужащих.

Часть контингента, как сообщается, до сих пор находится на территории России, хотя о прямом участии в боях в последнее время не сообщалось.

Одновременно Северная Корея продолжает поставки вооружений и боеприпасов российской армии. На Западе и в Южной Корее считают, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна в военной сфере продолжает расширяться.

На этом фоне растет обеспокоенность тем, что Россия в обмен может помогать Северной Корее технологиями и ресурсами, включая военные разработки.