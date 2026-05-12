Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Война стала источником дохода для КНДР: поставки оружия России принесли миллиарды 2 637

В мире
Дата публикации: 12.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Глава КНДР Ким Чен Ын осматривает войска
ФОТО: пресс-фото

Северная Корея за последние три года могла получить до 14 миллиардов долларов благодаря поставкам оружия России и участию своих военных в войне против Украины. По оценкам южнокорейской разведки, эта сумма сопоставима почти со всем годовым ВВП КНДР.

Участие в войне против Украины стало для Северной Кореи одним из крупнейших источников дохода за последние годы. По данным японского агентства Nikkei и исследовательского института Национальной разведывательной службы Южной Кореи, Пхеньян мог заработать на сотрудничестве с Россией от 7 до 13,8 миллиарда долларов только на поставках вооружений.

Речь идет прежде всего о реактивной артиллерии и примерно 250 баллистических ракетах KN-23, которые, по данным аналитиков, были переданы России.

Кроме того, как считают эксперты, Москва могла выплатить еще более 600 миллионов долларов за участие северокорейских военнослужащих в боевых действиях.

На фоне этого экономика КНДР в 2024 году показала рост на 3,7% — это лучший результат за многие годы, свидетельствуют данные Центрального банка Южной Кореи.

Что важно понимать: для изолированной северокорейской экономики даже несколько миллиардов долларов являются огромной суммой. По сути, война в Украине стала для Пхеньяна не только политическим, но и экономическим проектом.

О переброске северокорейских военных в Россию стало известно осенью 2024 года. Тогда Москва и Пхеньян официально подтвердили участие солдат КНДР в боях против украинской армии в Курской области.

Точные данные о потерях северокорейского контингента не раскрывались. Однако по косвенным оценкам, число погибших может превышать две тысячи человек.

Предполагается, что всего в Россию были отправлены более 10 тысяч северокорейских военнослужащих.

Часть контингента, как сообщается, до сих пор находится на территории России, хотя о прямом участии в боях в последнее время не сообщалось.

Одновременно Северная Корея продолжает поставки вооружений и боеприпасов российской армии. На Западе и в Южной Корее считают, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна в военной сфере продолжает расширяться.

На этом фоне растет обеспокоенность тем, что Россия в обмен может помогать Северной Корее технологиями и ресурсами, включая военные разработки.

Читайте нас также:
#Украина #война #технологии #Северная Корея #экономика #Россия #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
4
1
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Меркель может стать посредником в переговорах с Россией - СМИ
Изображение к статье: Пекин изменил написание фамилии Рубио, чтобы обойти собственные санкции
Изображение к статье: Трамп обвинил СМИ в госизмене из-за публикаций об Иране
Изображение к статье: Умер легендарный телеведущий Владимир Молчанов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Группа The Beatles
Культура &
Изображение к статье: Больница, скорая помощь
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма Марис Кучинскис.
Политика
Изображение к статье: правительство Латвии
Политика
Изображение к статье: Владимир Пресняков и Наталья Подольская.
Люблю!
Изображение к статье: Силиня и Шуваев
Политика
Изображение к статье: Группа The Beatles
Культура &
Изображение к статье: Больница, скорая помощь
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма Марис Кучинскис.
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео