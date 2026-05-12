Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Силиня заявила, что сейчас сложно найти более сильного кандидата в министры обороны, чем Мелнис 4 433

Политика
Дата публикации: 12.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Райвис Мелнис и Эвика Силиня

Райвис Мелнис и Эвика Силиня.

ФОТО: LETA

Премьер-министр Эвика Силиня после встречи с полковником Райвисом Мелнисом заявила, что в нынешней ситуации найти более подходящего кандидата на пост министра обороны было бы трудно. Назначение обсуждается на фоне конфликта внутри коалиции после отставки Андриса Спрудса.

Премьер-министр Эвика Силиня во вторник публично поддержала выдвинутого ею кандидата на пост министра обороны Райвиса Мелниса.

После встречи с полковником в Кабинете министров глава правительства заявила, что сейчас было бы сложно найти более сильного кандидата на эту должность.

По словам Силини, вопрос адресован в том числе и оппозиции — может ли кто-то предложить человека, который сможет обеспечить результат, «необходимый всем нам» в нынешней ситуации.

Премьер подчеркнула, что готова обсуждать кандидатуру Мелниса со всеми фракциями Сейма.

Назначение нового министра обороны происходит на фоне серьезного напряжения внутри правящей коалиции. После решения Силини отправить в отставку представлявшего «Прогрессивных» министра Андриса Спрудса отношения между партнерами заметно ухудшились.

«Прогрессивные» уже заявили, что, по их мнению, Силиня не способна ответственно руководить правительством. Окончательное решение о дальнейших действиях партия планирует принять после отдельной встречи с премьером, намеченной на среду.

Что важно понимать: конфликт вокруг Министерства обороны сейчас выходит далеко за рамки обычной кадровой перестановки. Речь идет и о стабильности самой коалиции, особенно на фоне повышенного внимания к вопросам безопасности после инцидентов с дронами в Латгале.

Именно эти события стали формальным поводом для отставки Спрудса. Силиня заявила, что после инцидентов министр утратил ее доверие.

В «Новом Единстве» при этом утверждают, что проблемы в работе Министерства обороны накапливались давно. Среди претензий называют высокую текучесть кадров и сложности во взаимодействии с государственными секретарями.

Сам Спрудс ранее объяснил свою отставку политической ответственностью за инциденты с дронами и желанием не втягивать армию в политические процессы.

Пока руководство «Нового Единства» не объяснило, каким образом планирует снизить напряженность с «Прогрессивными» и сохранить устойчивую коалицию.

В ближайшие дни именно вопрос вокруг нового министра обороны может стать одним из ключевых для дальнейшей судьбы правительства.

Читайте нас также:
#кризис #партии #безопасность #коалиция #отставка #политика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(4)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Встреча премьера с депутатами фракции Сейма "Прогрессивные"
Изображение к статье: Айвар Лембергс
Изображение к статье: Портфели министров Эксклюзив!
Изображение к статье: Министр экономики Виктор Валайнис

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Больница, скорая помощь
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма Марис Кучинскис.
Политика
Изображение к статье: правительство Латвии
Политика
Изображение к статье: Владимир Пресняков и Наталья Подольская.
Люблю!
Изображение к статье: Силиня и Шуваев
Политика
Изображение к статье: Пачки денег, кредит
Наша Латвия
Изображение к статье: Больница, скорая помощь
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма Марис Кучинскис.
Политика
Изображение к статье: правительство Латвии
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео