Премьер-министр Эвика Силиня после встречи с полковником Райвисом Мелнисом заявила, что в нынешней ситуации найти более подходящего кандидата на пост министра обороны было бы трудно. Назначение обсуждается на фоне конфликта внутри коалиции после отставки Андриса Спрудса.

Премьер-министр Эвика Силиня во вторник публично поддержала выдвинутого ею кандидата на пост министра обороны Райвиса Мелниса.

После встречи с полковником в Кабинете министров глава правительства заявила, что сейчас было бы сложно найти более сильного кандидата на эту должность.

По словам Силини, вопрос адресован в том числе и оппозиции — может ли кто-то предложить человека, который сможет обеспечить результат, «необходимый всем нам» в нынешней ситуации.

Премьер подчеркнула, что готова обсуждать кандидатуру Мелниса со всеми фракциями Сейма.

Назначение нового министра обороны происходит на фоне серьезного напряжения внутри правящей коалиции. После решения Силини отправить в отставку представлявшего «Прогрессивных» министра Андриса Спрудса отношения между партнерами заметно ухудшились.

«Прогрессивные» уже заявили, что, по их мнению, Силиня не способна ответственно руководить правительством. Окончательное решение о дальнейших действиях партия планирует принять после отдельной встречи с премьером, намеченной на среду.

Что важно понимать: конфликт вокруг Министерства обороны сейчас выходит далеко за рамки обычной кадровой перестановки. Речь идет и о стабильности самой коалиции, особенно на фоне повышенного внимания к вопросам безопасности после инцидентов с дронами в Латгале.

Именно эти события стали формальным поводом для отставки Спрудса. Силиня заявила, что после инцидентов министр утратил ее доверие.

В «Новом Единстве» при этом утверждают, что проблемы в работе Министерства обороны накапливались давно. Среди претензий называют высокую текучесть кадров и сложности во взаимодействии с государственными секретарями.

Сам Спрудс ранее объяснил свою отставку политической ответственностью за инциденты с дронами и желанием не втягивать армию в политические процессы.

Пока руководство «Нового Единства» не объяснило, каким образом планирует снизить напряженность с «Прогрессивными» и сохранить устойчивую коалицию.

В ближайшие дни именно вопрос вокруг нового министра обороны может стать одним из ключевых для дальнейшей судьбы правительства.