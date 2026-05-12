Чтобы исключить использование телефонов во время представлений, театр "Дайлес" запустил кампанию «Театр без телефона». В настоящее время театр решил проводить такую кампанию перед некоторыми репертуарными спектаклями, предлагая зрителям при входе в зал взять специальную наклейку, чтобы камера телефона была символически закрыта. С помощью этой наклейки зритель выражает поддержку частной жизни артистов и выступает за свободный, смелый, открытый театр без смарт-устройств.

Кампания, запущенная театром, получила большой отклик уже в первый день, 8 мая, и после спектакля театр поблагодарил зрителей в своих социальных сетях. «У нас замечательная публика! Зрители поддерживают нашу инициативу, это очевидно. Из примерно 650 зрителей сегодня вечером только около 14 отказались наклеить агитационную наклейку, и никого не заставляли это делать. А во время представления в зале царила прекрасная атмосфера — ни один экран телефона не загорелся за все время выступления. От имени театра «Дайлес», творческой группы и актеров мы хотели бы выразить искреннюю благодарность всем зрителям, которые поддерживают меры, введенные театром, защищающие частную жизнь артистов и позволяющие наслаждаться свободным, открытым, смелым и прекрасным театром без экранов телефонов и их камер. Спасибо зрителям, которые уже поддержали нашу кампанию, символически заклеив камеры телефонов скотчем. До встречи на спектакле завтра вечером!» — говорится в заявлении театра.

Театр «Дайлес» — особенно в последнее время — всё чаще сталкивается с несанкционированным использованием камер мобильных телефонов во время спектаклей. Каждый спектакль является интеллектуальной собственностью авторов и театра, и его нельзя фотографировать, снимать на видео или переиздавать. Использование телефонов во время спектаклей не только отвлекает зрителей, но и мешает работе актеров на сцене. Крайне важно также, что при съемке и фотографировании спектаклей может нарушаться неприкосновенность частной жизни актеров. Учитывая, что использование телефонов во время спектаклей зачастую крайне неуместно, театр как работодатель обязан обеспечить безопасные условия труда для артистов.

Юрис Жагарс, директор театра «Дайлес»: «Наши усилия по ограничению использования телефонов во время спектаклей постепенно переросли в кампанию. Но все началось с необходимости защитить наших артистов. Попытки вдохновить зрителей на активное участие и безопасный протест против желания посторонних использовать телефон во время спектакля, информирование публики об этом решении и общение со зрителями – все это переросло в лозунг, понятный почти каждому настоящему и постоянному посетителю театра: «Театр без телефона»».