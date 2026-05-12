Евросоюз может уже в ближайшие месяцы предложить ограничения доступа детей к социальным сетям. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что вопрос минимального возраста для использования платформ больше нельзя откладывать.

Европейский союз начал обсуждать возможность введения возрастных ограничений для доступа к социальным сетям. Об этом заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите по искусственному интеллекту и детям в Копенгагене.

По ее словам, Еврокомиссия уже поручила группе экспертов подготовить к июлю доклад о мерах по защите несовершеннолетних в интернете.

После этого ЕС может перейти к конкретным законодательным инициативам.

«Дискуссию о минимальном возрасте для доступа к социальным сетям больше нельзя игнорировать», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Она отметила, что сразу несколько стран Евросоюза, включая Данию, уже работают над собственными ограничениями для детей и подростков.

При этом глава Еврокомиссии дала понять, что речь идет не о полном запрете соцсетей для несовершеннолетних, а о попытке усилить контроль над тем, как платформы взаимодействуют с детьми.

«Вопрос не в том, должны ли молодые люди иметь доступ к социальным сетям. Вопрос в том, должны ли социальные сети иметь доступ к молодым людям», — заявила фон дер Ляйен.

Что важно понимать: тема ограничений для детей в интернете в Европе быстро выходит на новый уровень. Если раньше речь чаще шла о родительском контроле и рекомендациях, то теперь обсуждаются уже общеевропейские правила и возможные юридические ограничения.

Еврокомиссия, которая отвечает за цифровое регулирование в ЕС, уже начала проверки крупнейших платформ — включая TikTok, Facebook и Instagram. Брюссель хочет выяснить, достаточно ли эффективно компании защищают несовершеннолетних пользователей.

На фоне стремительного роста популярности коротких видео и алгоритмических лент европейские политики все чаще говорят о рисках для психического здоровья детей, зависимости от соцсетей и неконтролируемом времени перед экраном.

Одновременно обсуждаются и технические вопросы — например, как именно подтверждать возраст пользователей без чрезмерного сбора персональных данных.

Пока конкретных предложений от Еврокомиссии нет, однако первые инициативы могут появиться уже этим летом после публикации экспертного доклада.

Если Еврокомиссия введет ограничения, то это, скорее всего, будет обязательным и для Латвии.