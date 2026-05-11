День 9 целителей. Что можно и что нельзя делать православным Латвии 12 мая?

Наша Латвия
Дата публикации: 11.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: 9 целителей

12 мая 2026 года отмечается день 9 мучеников Кизических. Еще его называют днем 9 целителей, потому что святые связаны с огромным количеством чудес. В этот день принято заниматься своим здоровьем.

О чем вспоминают в Церкви 12 мая 2026 года

Святые Феогнид, Руф, Антипатр, Феостих, Артема, Магн, Феодот, Фавмасий и Филимон жили на берегу Дарданельского пролива в городе Кизик (это место на территории современной Турции).

Они были разного возраста, родом из разных регионов, имели разное общественное положение, но всех их объединяла вера и горячее желание делиться со всеми христианским учением. Они успешно проповедовали, чем вызвали злобу у язычников. Их схватили, отправили на суд и там потребовали отказаться от веры в обмен на свободу. Но они отказались, за что их приговорили к смерти.

При императоре Константине их тела были перезахоронены в храме, построенном в их честь. От мощей их совершались самые разные чудеса — люди исцелялись от самых разных болезней и обретали ум. Потому святых прозвали Девятью целителями.

Смысл праздника

Этот день напоминает о том, как вера способна совершать самые невероятные чудеса с каждым человеком.

О чем молятся 9 святым целителям?

В первую очередь в этот день молятся об избавлении от любых болезней.

**Что нужно делать 12 мая **

Нужно днем обязательно прогуляться на улице, подставляя лицо под ветерок. Это должно помочь сохранить здоровье на год.

Принято собирать лекарственные травы.

**Что нельзя делать 12 мая **

Нельзя весь день просидеть дома.

Нельзя никому завидовать.

Нельзя никому рассказывать о своих планах на будущее.

Нельзя нырять в бассейн и в водоемы с головой.

Не просеивайте в этот день муку и не замешивайте тесто.

#вера #Латвия #традиции #здоровье
