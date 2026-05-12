Даже новые и перестроенные общественные здания в Латвии нередко остаются недоступными для людей с нарушениями движения. Одной из главных проблем называют отсутствие реального контроля за тем, работают ли предусмотренные в проектах решения на практике.

В Латвии все чаще звучит критика по поводу доступности городской среды для людей с инвалидностью. Несмотря на существующие строительные нормы, многие общественные здания по-прежнему остаются труднодоступными даже после реконструкции.

Как заявил на заседании подкомиссии Сейма по уменьшению неравенства руководитель объединения инвалидов и их друзей «Apeirons» Ивар Балодис, проблема заключается не только в самих требованиях, но и в отсутствии эффективного контроля.

По его словам, сегодня фактически нет структуры, которая бы проверяла, действительно ли предусмотренные в проектах решения работают в реальной жизни.

«Нередко решения для обеспечения доступности предусмотрены, но на деле оказывается, что это бутафория», — отметил Балодис.

Одним из самых известных примеров остается многолетний спор между «Apeirons» и Рижской думой по поводу второго корпуса Латвийской художественной академии, который, по мнению организации, остается недоступным для людей с нарушениями движения. Судебная тяжба продолжается уже 12 лет.

При этом речь идет не только о старых зданиях. Балодис привел пример нового здания на углу улиц Валдемара и Гертрудес в Риге, которое используется как хостел, но при этом имеет «нулевую доступность» для людей с ограниченной подвижностью.

Что важно понимать: формальное наличие пандуса или лифта еще не означает, что человек действительно сможет самостоятельно попасть в здание или пользоваться услугами внутри. Именно это сейчас становится одной из главных претензий со стороны организаций инвалидов.

В Министерстве благосостояния напоминают, что с 2020 года владельцы зданий могут оценивать доступность объектов по восьми критериям — от наличия парковочных мест и удобного входа до адаптированных туалетов и возможности перемещения между этажами.

Каждому объекту присваивается оценка по шкале от 0 до 10 пунктов.

Для улучшения ситуации государство использует и средства Фонда восстановления и устойчивости ЕС. На адаптацию жилья для 250 человек с нарушениями движения выделено 5,2 миллиона евро. В среднем на одного человека приходится около 18 300 евро.

По данным на конец марта, адаптировано уже 109 жилищ.

Кроме того, около 8,6 миллиона евро вложено в улучшение доступности 63 общественных зданий, где предоставляются государственные или муниципальные услуги. Работы завершены на 53 объектах.

Однако дискуссии о доступной среде в Латвии показывают, что даже при наличии финансирования и нормативов проблема пока далека от решения.