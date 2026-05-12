На границе задержали опасные продукты из Украины. Что пытались ввезти в Латвию? 5 8619

Наша Латвия
Дата публикации: 12.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Пограничный контроль

Во время пограничного контроля сотрудники Продовольственно-ветеринарной службы Латвии задержали груз искусственной черной и красной икры с кремом.

Как известно, имитированная икра — это пищевой продукт, визуально напоминающий натуральную рыбью икру, но изготовленный из альтернативного сырья.

Продукт прочно обосновался на прилавках магазинов Латвии, но данная имитация черной и красной икры с кремом была произведена в Украине с неразрешенными в странах ЕС добавками.

А именно продукт был не пропущен в Латвию из-за наличия консервантов E 211 (бензоат натрия) и E 202 (сорбат калия).

По мнению редакции bb.lv, произошедшее - хороший повод пересмотреть состав продуктов, которые мы покупаем. На всякий случай!

#Украина #Латвия #контрабанда
