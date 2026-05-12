В среду на большей части территории Латвии временами будет идти дождь, прогнозируют синоптики.

Осадки ожидаются как ночью, так и днем. Небо будет преимущественно облачным. Ветер будет дуть в основном слабый, с запада, юго-запада.

Минимальная температура воздуха ночью составит от +6..+8 градусов в Курземе до +9..+12 градусов на востоке страны. Днем ожидается +9..+13 градусов, на крайнем востоке страны воздух местами прогреется до +16 градусов.

В Риге сутки будут преимущественно облачными и дождливыми, ветер слабый, с запада. Температура воздуха ночью и днем составит около +10 градусов.

