12 медработников – сотрудников медицинского центра Университета Радбауд в городе Неймеген (провинция Гелдерланд) в Нидерландах нарушили меры безопасности при контакте с пациентом, зараженным хантавирусом.

Медработников поместили на шестинедельный карантин, сообщает портал Hart van Nederland.

Выяснилось, что в клинике не в полной мере соблюдали протоколы безопасности: кровь инфицированного обрабатывалась по упрощенной схеме, а утилизация опасных биоматериалов не соответствовала международным стандартам.

Сам пациент, чей тест на хантавирус от 7 мая оказался положительным, находится под наблюдением врачей. Тем временем ситуация на самом лайнере остается тяжелой. На данный момент вирус выявлен у восьми человек: трое скончались, еще один пациент находится в критическом состоянии.

Вечером 11 мая судно покинуло Канарские острова и взяло курс на Нидерланды. Ситуация осложняется длительным инкубационным периодом хантавируса (до нескольких недель), из-за чего новые случаи могут проявиться уже после прибытия в порт. На борту находятся около 150 человек — граждане Великобритании, Испании, США и Нидерландов.