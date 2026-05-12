Эпидемия начинается? В Нидерландах медработники допустили серьезные нарушения в работе с хантавирусом

В мире
Дата публикации: 12.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Вирус

12 медработников – сотрудников медицинского центра Университета Радбауд в городе Неймеген (провинция Гелдерланд) в Нидерландах нарушили меры безопасности при контакте с пациентом, зараженным хантавирусом.

Медработников поместили на шестинедельный карантин, сообщает портал Hart van Nederland.

Выяснилось, что в клинике не в полной мере соблюдали протоколы безопасности: кровь инфицированного обрабатывалась по упрощенной схеме, а утилизация опасных биоматериалов не соответствовала международным стандартам.

Сам пациент, чей тест на хантавирус от 7 мая оказался положительным, находится под наблюдением врачей. Тем временем ситуация на самом лайнере остается тяжелой. На данный момент вирус выявлен у восьми человек: трое скончались, еще один пациент находится в критическом состоянии.

Вечером 11 мая судно покинуло Канарские острова и взяло курс на Нидерланды. Ситуация осложняется длительным инкубационным периодом хантавируса (до нескольких недель), из-за чего новые случаи могут проявиться уже после прибытия в порт. На борту находятся около 150 человек — граждане Великобритании, Испании, США и Нидерландов.

#здравоохранение #Нидерланды #медицина #эпидемия #карантин #безопасность
