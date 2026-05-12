Количество украинских граждан, имеющих статус временной защиты в странах Евросоюза, начало сокращаться. Только за март этот показатель уменьшился на 68 980 человек. Об этом свидетельствуют официальные данные статистического ведомства Евростат.

Согласно опубликованным цифрам, общее количество беженцев в марте 2026 года составляло 4,33 миллиона человек. Это на 1,6% меньше, чем было зафиксировано в феврале.

Как отмечается, наиболее ощутительный отток произошел в Италии, где количество обладателей защиты сократилось почти вдвое – более чем на 30 тысяч человек. Специалисты связывают такой резкий спад с бюрократическими нюансами: у многих украинцев истек срок действия ежегодных разрешений на проживание. Кроме итальянского направления, заметное уменьшение количества украинцев наблюдается в Чехии - 19,8 тысячи, и Финляндии - 8 тысяч человек.

Однако общая тенденция не является однозначной. По данным отчёта, в 14 государствах блока статистика демонстрирует рост. Наибольший приток новых жителей почувствовала Германия, где количество украинцев увеличилось почти на 7,5 тысячи человек. Также положительную динамику прироста показывают Испания – плюс 2 665 человек, и Румыния – плюс 2 125 человек.

По мнению аналитиков ведомства, такие изменения обусловлены двумя ключевыми факторами. Во-первых, продолжается активная внутренняя миграция, когда беженцы переезжают из одной страны ЕС в другую в поисках лучших условий. Во-вторых, несмотря на общее сокращение, поток людей, выезжающих непосредственно из Украины, не останавливается.

Несмотря на все изменения, география расселения остаётся стабильной. Как указывают данные Евростата, Германия продолжает принимать почти треть всех украинцев в ЕС. Второе место уверенно занимает Польша, а на третьей позиции, несмотря на недавнее сокращение, остаётся Чехия.

