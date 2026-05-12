Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Евросоюзе сократилось число украинских беженцев: в чем причина 0 1226

В мире
Дата публикации: 12.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: В Евросоюзе сократилось число украинских беженцев: в чем причина

Количество украинцев со статусом временной защиты в странах Евросоюза в марте 2026 года уменьшилось почти на 69 тысяч человек. Наиболее заметное сокращение зафиксировали в Италии, Чехии и Финляндии, свидетельствуют данные Евростата.

Наиболее ощутимый отток произошёл в Италии, где количество владельцев защиты сократилось почти вдвое – более чем на 30 тысяч человек.

Количество украинских граждан, имеющих статус временной защиты в странах Евросоюза, начало сокращаться. Только за март этот показатель уменьшился на 68 980 человек. Об этом свидетельствуют официальные данные статистического ведомства Евростат.

Согласно опубликованным цифрам, общее количество беженцев в марте 2026 года составляло 4,33 миллиона человек. Это на 1,6% меньше, чем было зафиксировано в феврале.

Как отмечается, наиболее ощутительный отток произошел в Италии, где количество обладателей защиты сократилось почти вдвое – более чем на 30 тысяч человек. Специалисты связывают такой резкий спад с бюрократическими нюансами: у многих украинцев истек срок действия ежегодных разрешений на проживание. Кроме итальянского направления, заметное уменьшение количества украинцев наблюдается в Чехии - 19,8 тысячи, и Финляндии - 8 тысяч человек.

Однако общая тенденция не является однозначной. По данным отчёта, в 14 государствах блока статистика демонстрирует рост. Наибольший приток новых жителей почувствовала Германия, где количество украинцев увеличилось почти на 7,5 тысячи человек. Также положительную динамику прироста показывают Испания – плюс 2 665 человек, и Румыния – плюс 2 125 человек.

По мнению аналитиков ведомства, такие изменения обусловлены двумя ключевыми факторами. Во-первых, продолжается активная внутренняя миграция, когда беженцы переезжают из одной страны ЕС в другую в поисках лучших условий. Во-вторых, несмотря на общее сокращение, поток людей, выезжающих непосредственно из Украины, не останавливается.

Несмотря на все изменения, география расселения остаётся стабильной. Как указывают данные Евростата, Германия продолжает принимать почти треть всех украинцев в ЕС. Второе место уверенно занимает Польша, а на третьей позиции, несмотря на недавнее сокращение, остаётся Чехия.

Несмотря на общее сокращение числа обладателей временной защиты, Германия, Польша и Чехия остаются главными странами проживания украинцев в ЕС. Аналитики считают, что миграционные потоки внутри Европы будут продолжаться и дальше в поисках лучших условий для жизни и работы.

Читайте нас также:
Автор - Светлана Тихомирова
Светлана Тихомирова
Все статьи
2
2
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Меркель может стать посредником в переговорах с Россией - СМИ
Изображение к статье: Пекин изменил написание фамилии Рубио, чтобы обойти собственные санкции
Изображение к статье: Трамп обвинил СМИ в госизмене из-за публикаций об Иране
Изображение к статье: Умер легендарный телеведущий Владимир Молчанов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Группа The Beatles
Культура &
Изображение к статье: Больница, скорая помощь
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма Марис Кучинскис.
Политика
Изображение к статье: правительство Латвии
Политика
Изображение к статье: Владимир Пресняков и Наталья Подольская.
Люблю!
Изображение к статье: Силиня и Шуваев
Политика
Изображение к статье: Группа The Beatles
Культура &
Изображение к статье: Больница, скорая помощь
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма Марис Кучинскис.
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео