Мировые цены на продовольствие в апреле по сравнению с мартом выросли на 1,6%. Рост отмечается третий месяц подряд, сообщается в майском докладе ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Почему подорожает пшеница

По сравнению с апрелем прошлого года цены были на 2% выше, но по сравнению с пиком марта 2022 года - на 18,4% ниже. "Рост индексов цен на растительные масла, мясо и зерновые был неоднородным и сопровождался снижением индексов цен на сахар и молочную продукцию", - говорится в документе.

Индекс цен на зерновые в апреле был на 0,8% выше мартовского показателя и на 0,4% выше показателя прошлого года. Такой прирост обусловлен повышением цен на все основные виды зерновых, за исключением сорго и ячменя. Мировые цены на пшеницу выросли на 0,8% под влиянием засушливых условий в отдельных районах США и возросшей вероятности выпадения осадков ниже среднего уровня в Австралии.

Росту цен также способствовали ожидания сокращения посевов пшеницы в 2026 году в связи с переходом фермеров на менее ресурсоемкие культуры на фоне высоких цен на удобрения, обусловленных повышением стоимости энергоносителей и перебоями, связанными с фактическим закрытием Ормузского пролива.

Дополнительную поддержку ценам оказали стабильно высокий спрос на этанол на фоне высоких цен на сырую нефть, а также сохраняющиеся опасения в связи с экономической доступностью удобрений, поясняет ФАО.

И мясо туда же

Индекс цен на мясо в апреле по сравнению с мартом вырос на 1,2%, в годовом выражении рост составил 6,4%. Подорожали все виды мяса, кроме баранины, котировки на которую сохранялись на стабильном уровне.

Цены на говядину достигли нового максимума на фоне роста экспортных котировок в Бразилии. Дополнительным фактором укрепления цен стал высокий мировой спрос, прежде всего со стороны Китая.

Цены на свинину выросли из-за повышения котировок в Евросоюзе, хотя их рост был частично нивелирован снижением цен в Бразилии.

Цены на мясо птицы повысились на фоне укрепления котировок в Бразилии: активный спрос со стороны ряда стран Африки с лихвой компенсировал снижение объема закупок со стороны стран Ближнего Востока, где из-за логистических и транспортных ограничений поставки пришлось перенаправлять через Красное море.

А что с сахаром?

Индекс цен на сахар в апреле по сравнению с мартом снизился на 4,7%, в годовом выражении он был на 21,2% ниже.

"Падение этого индекса было в основном связано с более благоприятными прогнозами производства в ключевых странах-производителях в Азии, прежде всего в Китае и Таиланде. Начало сбора нового урожая в ключевых южных районах выращивания сахарного тростника в Бразилии на фоне благоприятных погодных условий также усилило общее понижательное давление на мировые цены на сахар", - говорится в докладе.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.