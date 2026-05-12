Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

Мировые цены на продовольствие растут третий месяц подряд 0 140

В мире
Дата публикации: 12.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Продовольствие.

Продовольствие.

Мировые цены на продовольствие в апреле по сравнению с мартом выросли на 1,6%. Рост отмечается третий месяц подряд, сообщается в майском докладе ФАО (продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН).

Почему подорожает пшеница

По сравнению с апрелем прошлого года цены были на 2% выше, но по сравнению с пиком марта 2022 года - на 18,4% ниже. "Рост индексов цен на растительные масла, мясо и зерновые был неоднородным и сопровождался снижением индексов цен на сахар и молочную продукцию", - говорится в документе.

Индекс цен на зерновые в апреле был на 0,8% выше мартовского показателя и на 0,4% выше показателя прошлого года. Такой прирост обусловлен повышением цен на все основные виды зерновых, за исключением сорго и ячменя. Мировые цены на пшеницу выросли на 0,8% под влиянием засушливых условий в отдельных районах США и возросшей вероятности выпадения осадков ниже среднего уровня в Австралии.

Росту цен также способствовали ожидания сокращения посевов пшеницы в 2026 году в связи с переходом фермеров на менее ресурсоемкие культуры на фоне высоких цен на удобрения, обусловленных повышением стоимости энергоносителей и перебоями, связанными с фактическим закрытием Ормузского пролива.

Дополнительную поддержку ценам оказали стабильно высокий спрос на этанол на фоне высоких цен на сырую нефть, а также сохраняющиеся опасения в связи с экономической доступностью удобрений, поясняет ФАО.

И мясо туда же

Индекс цен на мясо в апреле по сравнению с мартом вырос на 1,2%, в годовом выражении рост составил 6,4%. Подорожали все виды мяса, кроме баранины, котировки на которую сохранялись на стабильном уровне.

Цены на говядину достигли нового максимума на фоне роста экспортных котировок в Бразилии. Дополнительным фактором укрепления цен стал высокий мировой спрос, прежде всего со стороны Китая.

Цены на свинину выросли из-за повышения котировок в Евросоюзе, хотя их рост был частично нивелирован снижением цен в Бразилии.

Цены на мясо птицы повысились на фоне укрепления котировок в Бразилии: активный спрос со стороны ряда стран Африки с лихвой компенсировал снижение объема закупок со стороны стран Ближнего Востока, где из-за логистических и транспортных ограничений поставки пришлось перенаправлять через Красное море.

А что с сахаром?

Индекс цен на сахар в апреле по сравнению с мартом снизился на 4,7%, в годовом выражении он был на 21,2% ниже.

"Падение этого индекса было в основном связано с более благоприятными прогнозами производства в ключевых странах-производителях в Азии, прежде всего в Китае и Таиланде. Начало сбора нового урожая в ключевых южных районах выращивания сахарного тростника в Бразилии на фоне благоприятных погодных условий также усилило общее понижательное давление на мировые цены на сахар", - говорится в докладе.

Индекс продовольственных цен ФАО - это средневзвешенный показатель, отслеживающий динамику международных цен на пять основных продовольственных товарных групп.

Читайте нас также:
#сельское хозяйство #цены #сахар #продовольствие #мясо #экономика
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
1
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Меркель может стать посредником в переговорах с Россией - СМИ
Изображение к статье: Пекин изменил написание фамилии Рубио, чтобы обойти собственные санкции
Изображение к статье: Трамп обвинил СМИ в госизмене из-за публикаций об Иране
Изображение к статье: Умер легендарный телеведущий Владимир Молчанов

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Группа The Beatles
Культура &
Изображение к статье: Больница, скорая помощь
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма Марис Кучинскис.
Политика
Изображение к статье: правительство Латвии
Политика
Изображение к статье: Владимир Пресняков и Наталья Подольская.
Люблю!
Изображение к статье: Силиня и Шуваев
Политика
Изображение к статье: Группа The Beatles
Культура &
Изображение к статье: Больница, скорая помощь
Наша Латвия
Изображение к статье: Депутат Сейма Марис Кучинскис.
Политика

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео