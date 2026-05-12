Археологи заявили, что в Эль-Арадже в Израиле обнаружили библейский город Вифсаида , на это указывают найденные там дом святого Петра и затерянная церковь, в которой Иисус творил чудеса, пишет британская газета Daily Star.

Эксперты полагают, что место, известное в Израиле как Эль-Арадж, — это легендарный город Вифсаида, где Иисус совершил несколько своих самых невероятных чудес. По словам археологов, их открытие, вероятно, прольет свет на то, где на самом деле жил апостол Петр.

На берегу озера ученые нашли массивную базилику византийской эпохи, предположительно, являющейся церковью апостолов. Также были найдены гири, которыми пользовались местные рыбаки в римский период, и надпись в которой святой Петр назван «главой апостолов и хранителем ключей от рая». Самой поразительной находкой археологи назвали сооружение первого века, спрятанное прямо под апсидой церкви, купольной частью, где раньше находился алтарь. Находки учёных подтверждаются заметками епископа VIII века Виллибальда, который утверждал, что церковь была построена прямо на месте дома братьев Петра и Андрея.

«Это открытие — самое убедительное доказательство того, что Петр был тесно связан с базиликой и, вероятно, она была посвящена ему», сказал руководитель раскопок Стивен Нотли .

Он отметил, что поскольку в византийской христианской традиции дом Петра находился в Вифсаиде, а не в Капернауме, как часто полагают сегодня, вполне вероятно, что базилика возведена в память о его доме.

Отмечается, что, согласно Новому Завету, в Вифсаиде Иисус вернул зрение слепому, выведя его из деревни, накормил пятью хлебами и рыбой 5000 человек (которые жили неподалеку) и собрал вокруг себя ближайшее окружение, в которое вошли Филипп, Андрей и Петр.