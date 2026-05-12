Запрещенные вещества доставляют в тюрьмы Латвии с помощью арбалета и дронов

Дата публикации: 12.05.2026
BB.LV
Тюремная доставка.

На прошлой неделе для доставки запрещённых веществ и предметов в места лишения свободы использовался в том числе арбалет, сообщили в Управление мест заключения Латвии.

В управлении отмечают, что методы доставки запрещённых предметов в тюрьмы становятся всё более изобретательными и технологически продвинутыми — вручную, с помощью лука, арбалета или специальных устройств.

Также в ходу протягивание запрещённых предметов на верёвках через ограждения, использование транспортных средств для затруднения идентификации лиц, а также применение дронов и других беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, в Управление мест заключения Латвии заметили, что осуществляются и так называемые «тестовые перебросы», чтобы проверить реакцию сотрудников и работу систем безопасности.

Всего за прошлую неделю в местах лишения свободы было зафиксировано 70 попыток доставки запрещённых предметов или веществ.

Чтобы не допустить попадания запрещённых предметов в тюрьмы, ведётся усиленное наблюдение за территориями и регулярные обходы, организуются проверки территории после каждого выявленного переброса, модернизируются системы видеонаблюдения, а также совершенствуются ограждения и технологии безопасности.

#тюрьма #Латвия #контрабанда #безопасность #технологии #дроны #наркотики
