Эксперты все чаще поднимают вопрос о необходимости сокращения потребления мяса из-за его воздействия на окружающую среду. Но что делать с домашними животными? Могут ли они питаться вегетарианским кормом, учитывая, что производство их пищи также вредит планете, задается вопросом журнал "Популярная механика".

Исследования профессора ветеринарии Эндрю Найта из Университета Винчестера, Великобритания, показывают, что здоровье кошек и собак не ухудшается при использовании растительной диеты. Однако профессор подчеркивает, что такие корма должны быть тщательно разработаны с добавлением необходимых синтетических питательных веществ.

Своё исследование Найт провел после предупреждения властей Великобритании владельцам животных о том, что растительные диеты могут нарушать Закон о защите животных. Если хозяин не может обеспечить питомцу правильное питание, удовлетворяющее его потребности, ему грозит штраф в размере 20 000 фунтов стерлингов или 51 неделя тюремного заключения.

Проблема вегетарианской диеты заключается в том, что она может нарушить баланс питательных веществ, что приводит к риску потери веса и развитию различных заболеваний.

Особенно это касается кошек, которые имеют специфические потребности, не удовлетворяемые растительной пищей. Кошки не могут производить определенные белки, такие как таурин, и получают его только из пищи, источниками которой являются говядина, курица и рыба. Это связано с тем, что в природе дикие кошки являются исключительными хищниками.

Собаки, в свою очередь, менее привередливы. Они были одомашнены тысячи лет назад и привыкли к рациону, содержащему меньше белка и больше растительного крахмала.

Тем не менее, большинство домашних котов и собак получают гранулированный или влажный корм. Результаты исследования Найта показывают, что растительные корма для домашних животных могут быть столь же питательными, как и мясные продукты.

Таким образом, собаки, кошки и другие животные нуждаются в определенных питательных веществах, а не в конкретных продуктах. Если производители добавят необходимые вещества в растительные корма, животные смогут оставаться здоровыми и энергичными.