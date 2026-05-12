Собаки — это общительные животные, которые могут проводить время с друзьями своих владельцев.

Все знают о привычке собак облизывать, но обычно этой "чести" удостаиваются только члены семьи. Однако собака может облизывать и незнакомых людей, которые приходят в ваш дом.

Почему так происходит?

В большинстве случаев облизывание служит знаком близости к человеку. Таким образом, животное демонстрирует, что у него есть связь с владельцем. Это поведение собака перенимает от матери, которая вылизывает своих щенков.

Не стоит думать, что животное решило расширить свой "круг общения": незнакомцев собака облизывает с другой целью.

Эксперты утверждают, что память собак устроена иначе. Мы, например, запоминаем внешний вид людей, в то время как собака ориентируется на запах и вкус.

Если животное хотя бы раз оближет человека, оно сможет запомнить его навсегда.

Таким образом, собака использует этот простой способ, чтобы запомнить, что незнакомец не является ее потенциальным врагом или конкурентом.