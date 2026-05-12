Почему собака облизывает незнакомых людей: удивительные факты 0 195

В мире животных
Дата публикации: 12.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Почему собака облизывает незнакомых людей: удивительные факты

Собаки — это общительные животные, которые могут проводить время с друзьями своих владельцев.

 

Все знают о привычке собак облизывать, но обычно этой "чести" удостаиваются только члены семьи. Однако собака может облизывать и незнакомых людей, которые приходят в ваш дом.

Почему так происходит?

В большинстве случаев облизывание служит знаком близости к человеку. Таким образом, животное демонстрирует, что у него есть связь с владельцем. Это поведение собака перенимает от матери, которая вылизывает своих щенков.

Не стоит думать, что животное решило расширить свой "круг общения": незнакомцев собака облизывает с другой целью.

Эксперты утверждают, что память собак устроена иначе. Мы, например, запоминаем внешний вид людей, в то время как собака ориентируется на запах и вкус.

Если животное хотя бы раз оближет человека, оно сможет запомнить его навсегда.

Таким образом, собака использует этот простой способ, чтобы запомнить, что незнакомец не является ее потенциальным врагом или конкурентом.

Оставить комментарий

