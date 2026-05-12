Житель Канады Лорн Уорбертон поделился подробностями о тяжелом течении болезни, вызванной хантавирусом, из-за которой он провёл в больнице почти три недели.

По его словам, болезнь началась как обычная вирусная инфекция, но очень быстро привела к серьёзным проблемам с дыханием и резкому ухудшению состояния.

Уорбертон отметил, что первые симптомы напоминали его опыт перенесённого COVID-19 в 2023 году: сильная усталость, головная боль и ломота в теле. Однако на этот раз состояние быстро ухудшилось — появились выраженная одышка и сильная слабость.

«Это был ад на земле», — рассказал он в интервью BBC News, описывая своё состояние в острой фазе болезни.

Мужчина подчеркнул, что внезапное ухудшение здоровья стало для него шоком, а сама инфекция развивалась гораздо агрессивнее, чем ранее перенесённые заболевания.

Ранее стало известно, что был выявлен предполагаемый первый погибший от хантавируса на круизном лайнере MV Hondius. Им оказался 70-летний нидерландский орнитолог, увлекавшийся наблюдением за птицами.

История канадца вновь привлекла внимание к опасности хантавируса, который может развиваться стремительно и вызывать тяжёлые осложнения, пишет bb.lv. На фоне сообщений о случаях заболевания на лайнере MV Hondius специалисты призывают внимательно относиться к симптомам и своевременно обращаться за медицинской помощью.