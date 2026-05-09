Бонни Тайлер экстренно прооперировали в Португалии; певица находится в коме

Дата публикации: 09.05.2026
Бонни Тайлер.

Бонни Тайлер.

ФОТО: пресс-фото

Уэльская певица Бонни Тайлер была срочно госпитализирована в Португалии и перенесла операцию на кишечнике. По словам представителей артистки, операция прошла успешно, однако сейчас 74-летняя певица находится в медикаментозной коме для восстановления.

Исполнительница мировых хитов «Total Eclipse of the Heart» и «Holding Out for a Hero» Бонни Тайлер была экстренно госпитализирована в Португалии.

О состоянии певицы сообщили на ее официальном сайте и странице в Facebook. В заявлении говорится, что Бонни Тайлер доставили в больницу в городе Фару, где у нее есть дом, для срочной операции на кишечнике.

По словам представителей артистки, операция прошла успешно, и сейчас она восстанавливается.

Позже представитель певицы сообщил британской газете The Guardian, что Тайлер была введена в медикаментозную кому, чтобы помочь организму восстановиться после хирургического вмешательства.

Семья и команда артистки попросили поклонников уважать право певицы на частную жизнь и пообещали сообщить дополнительные подробности позже.

Новость вызвала широкий отклик среди поклонников певицы, чья музыка остается популярной уже несколько десятилетий.

Бонни Тайлер должна была уже в конце мая отправиться в гастрольный тур. Первый концерт был запланирован на 22 мая на Мальте, после чего певица собиралась выступить в Германии, Чехии, Венгрии, Турции, Австрии, Великобритании, Румынии, Швейцарии, Дании и Уэльсе.

Пока неизвестно, будут ли эти концерты перенесены или отменены.

В октябре прошлого года концерт певицы в Риге был отменен.

Медикаментозная кома в подобных случаях используется врачами как контролируемое состояние для снижения нагрузки на организм и помощи восстановлению после тяжелых операций.

Бонни Тайлер стала мировой звездой в 1980-х годах благодаря мощному хрипловатому вокалу и таким хитам, как «Total Eclipse of the Heart» и «Holding Out for a Hero».

Песня «Holding Out for a Hero» также получила новую волну популярности благодаря фильму «Footloose».

Несмотря на многолетнюю карьеру, певица продолжала активно выступать и выпускать музыку и в последние годы. В 2023 году она выпустила автобиографию «Straight from the Heart», посвященную своей 50-летней карьере.

#медицина #музыка #певица #новости #здоровье
