В лондонском Альберт-холле прошло специальное шоу BBC в честь 100-летия легендарного натуралиста и телеведущего Дэвида Аттенборо. Поздравления юбиляру направили король Чарльз, принц Уильям, а также мировые звезды кино и музыки.

Во время вечера сэр Дэвид Аттенборо сидел рядом с принцем Уильямом. Наследник британского престола высоко оценил заслуги Аттенборо.

Об этом пишет bb.lv со ссылкой на NOS.

«Редкая привилегия — отпраздновать столетие жизни, — сказал Уильям. — Но еще большая редкость, когда человек сумел изменить то, как мы смотрим на наш единственный дом — планету Земля».

Во время праздничного шоу были показаны видеопоздравления от актеров, среди которых Джуди Денч, Кейт Уинслет и Леонардо ДиКаприо. Также теплые слова в адрес Аттенборо записали музыканты Найл Роджерс и Ханс Циммер.

Однако самым заметным поздравлением стало видео от короля Чарльза. В четырехминутном ролике британский монарх пишет поздравительную открытку Аттенборо, которую ему доставляют различные животные. Одним из главных «героев» видео стал пес королевы Камиллы по кличке Моли.

Чарльз рассказал в видео, что знаком с Аттенборо уже более шестидесяти лет.

«Кажется, впервые мы встретились в 1958 году, почти за десять лет до эпохи цветного телевидения. С тех пор наши пути пересекались много раз», — отметил король.

Он поблагодарил Аттенборо за его работу и от имени британского народа поздравил его с днем рождения.

После показа ролика в Альберт-холле Аттенборо поднял письмо короля вверх, после чего зал встретил его продолжительными овациями стоя.

По нашему мнению, столетний юбилей Аттенборо стал не просто праздником для британцев, а признанием огромного вклада документалиста в защиту природы и популяризацию науки. Его фильмы и сегодня продолжают вдохновлять миллионы людей по всему миру бережнее относиться к планете.