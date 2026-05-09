Кристаллы, стекло и новая сцена: опубликовано видео репетиции Латвии на «Евровидении»

Дата публикации: 09.05.2026
BB.LV
Представительницы Латвии Atvara на сцене Евровидения

ФОТО: Youtube

Организаторы «Евровидения» опубликовали видеофрагмент выступления представительницы Латвии Atvara с песней «Ēnā». Судя по кадрам с репетиции, номер сохранил атмосферу национального отбора, но стал масштабнее и визуально сложнее.

До выхода Латвии на сцену «Евровидения» остается всего несколько дней, и организаторы конкурса уже показали короткий видеофрагмент второй репетиции выступления певицы Atvara с песней «Ēnā».

Латвийская представительница выступит во втором полуфинале конкурса вечером 14 мая.

Судя по опубликованным кадрам, команда сохранила основную концепцию номера, знакомую зрителям по национальному отбору, однако адаптировала ее под масштаб главной сцены «Евровидения».

Особенно заметны изменения в визуальных проекциях и оформлении сцены.

По сообщениям экспертов конкурса, находящихся в Вене, сценический костюм певицы также остался узнаваемым, но стал более эффектным — теперь он украшен еще большим количеством кристаллов.

Во время выступления на сцене используются и визуальные элементы со стеклянными осколками, что усиливает мрачную и атмосферную эстетику номера.

Для зрителей «Евровидения» именно сценическая постановка часто становится одним из ключевых факторов успеха — особенно в полуфиналах, где внимание публики приходится удерживать за несколько минут.

При этом букмекеры пока настроены к Латвии довольно скептически. После второй репетиции стране прогнозируют лишь 24-е место в общем зачете, что означало бы непопадание в финал.

Однако музыкальные обозреватели и многие YouTube-эксперты оценивают шансы Латвии заметно выше. Некоторые считают, что номер способен войти даже в первую десятку конкурса.

Такие расхождения между прогнозами букмекеров и реакцией фанатов на репетиции на «Евровидении» случаются регулярно — особенно после публикации первых сценических видео.

Теперь многое будет зависеть от живого выступления в полуфинале и реакции телезрителей.

