«Я просто хотела кофе»: латвийская участница «Евровидения» рассказала, как резко стала звездой

Дата публикации: 11.05.2026
BB.LV
Изображение к статье: Представительница Латвии на конкурсе «Евровидение» Atvara
ФОТО: Youtube

Представительница Латвии на конкурсе «Евровидение» Atvara призналась, что после победы в национальном отборе Supernova ее жизнь изменилась настолько, что поклонники теперь узнают ее даже без сценического образа — в обычном супермаркете.

Во время интервью на красной дорожке церемонии открытия «Евровидения» певица рассказала, что еще недавно не считала себя известной артисткой, однако за последний год ее популярность в Латвии резко выросла.

«Я не была большой артисткой раньше, а потом за один год все просто взорвалось», — сказала Atvara, добавив, что за это время успела провести 24 аншлаговых концерта в Латвии.

По словам певицы, после победы в Supernova внимание публики стало постоянным.

«Теперь я захожу в магазин, и люди сразу говорят: “О боже, можно фото?”» — рассказала она.

Atvara также поделилась забавным эпизодом: однажды девушка в кофейне сказала ей, что она очень похожа на певицу Atvara, не узнав артистку без макияжа.

«Я спросила: “На какую именно?” А потом сказала, что это я. Она была в шоке», — со смехом вспомнила исполнительница.

Певица призналась, что атмосфера на «Евровидении» оказалась гораздо более дружелюбной, чем она ожидала. По ее словам, участники конкурса быстро нашли общий язык, а общение с другими артистами помогает справляться со стрессом перед полуфиналом.

«Я чувствую себя так, будто мы просто группа друзей, которая старается показать лучшее выступление», — отметила Atvara.

Исполнительница также рассказала, что для конкурса пришлось частично изменить постановку номера — в частности, переработать сцены с силуэтом девушки и некоторые движения на сцене. При этом певица уточнила, что в видеопроекциях используются реальные люди, а не рисунки.

Говоря о том, как ей удается расслабляться в напряженные конкурсные дни, артистка призналась, что больше всего ценит спокойствие в гостиничном номере и возможность принять ванну.

«Если у меня есть мое пространство, тишина и ванна — я счастлива», — сказала Atvara.

Полуфинал «Евровидения», в котором выступит представительница Латвии, пройдет уже в ближайшие дни.

Напомним, Atvara выступит во втором полуфинале «Евровидения» 14 мая в 22:00.

Всего в конкурсе участвуют 35 стран, однако после двух полуфиналов в финал пройдут только 25 участников.

Главное шоу состоится 16 мая.

#Евровидение #интервью #Латвия #шоу-бизнес #артисты #музыка #знаменитости #концерты
