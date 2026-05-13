Премьер-министр Эвика Силиня (Новое единство) сегодня придет на встречу с депутатами фракции коалиционного партнера «Прогрессивные» в Сейме, чтобы разговаривать, а не воевать, заявила глава правительства в интервью передаче TV3 «900 секунд», пишет LETA.

Отвечая на вопрос, с каким настроем она отправится к «Прогрессивным», Силиня сказала, что идет на разговор, а не на войну. «Я предлагаю нам воевать с настоящими врагами, а самим найти способ защитить свое государство», — заявила глава правительства.

Она неоднократно подчеркивала, что партнерам по коалиции в этой ситуации следует больше думать о государственных интересах, оставив эмоции и политические амбиции на втором плане.

Объясняя свое решение выдвинуть на пост министра обороны полковника Национальных вооруженных сил (НВС) Райвиса Мелниса, Силиня подчеркнула, что, по ее мнению, ни один человек из политической среды в данной ситуации не смог бы так быстро освоиться и сориентироваться на посту министра обороны, как профессионал, чья повседневная работа уже была с этим связана.

Глава правительства обратила внимание, что не предлагала на пост министра обороны политика какой-либо другой партии, чтобы избежать «политической ревности». Таким образом она надеется, что все партнеры по коалиции смогут договориться о поддержке Мелниса как общего кандидата коалиции.

Отвечая на вопрос об ответственности, премьер-министр допустила, что, возможно, ей следовало раньше отреагировать на неблагоприятную ситуацию в руководстве Министерства обороны, поскольку сейчас работающие в отрасли «выходят со своим недовольством системой обороны». В то же время она заявила, что отвечает за правительство в целом и не хочет сейчас размышлять о том, как было бы иначе.

Премьер осознает, что и после вступления в должность нового министра обороны иностранные дроны продолжат залетать в воздушное пространство Латвии, однако надеется, что ответственные службы смогут реагировать быстрее и со временем появятся возможности их перехватывать, перенаправлять или иным образом с ними справляться.

Как сообщалось, фракция «Прогрессивных» в Сейме сегодня в 14:00 встретится с премьер-министром, чтобы обсудить дальнейшую работу коалиции.

Планируется, что стороны обсудят политические процессы после инцидента с дронами в Резекне. Силиня придет на встречу вместе со своим кандидатом на пост министра обороны — полковником Мелнисом.

Перед этим в 13:30 Силиня и Мелнис встретятся с фракцией «Нового Единства» в Сейме, которая уже заявила, что полностью поддерживает действия Силини.

Руководитель фракции «Прогрессивных» Андрис Шуваев, отвечая на вопрос, могут ли «Прогрессивные» выдвинуть своего кандидата на пост министра обороны, заявил агентству LETA, что партия прежде всего хочет обсудить с Силиней решения и политические процессы с прошлого четверга. «Тогда и будем решать, что делать дальше», — сказал Шуваев.

Сейчас неясно, есть ли у премьер-министра еще работоспособная коалиция, поскольку после решения политика отправить в отставку министра обороны Спрудса партия «Прогрессивные» заявила, что Силиня не способна ответственно руководить правительством.

Руководство «Нового Единства» (НЕ) в настоящее время не дает четкого представления о том, как планируется урегулировать напряженные отношения с «Прогрессивными» для сохранения коалиции правительства Силини, вместо этого пытаясь сделать акцент на утверждении нового министра обороны.

Решение потребовать отставки Спрудса премьер-министр приняла после инцидентов с дронами в Латгале, указав на утрату доверия к министру и проблемы в отрасли. В НЕ также упоминают другие «серьезные причины, накапливавшиеся в течение длительного времени», а именно — Спрудсу вменяют «высокую (около 40%) текучесть кадров в Министерстве обороны и неспособность двух государственных секретарей сработаться с министром».

В свою очередь Спрудс заявил об отставке, взяв на себя политическую ответственность и пытаясь уберечь армию от втягивания в политические игры. Одновременно продолжается оценка действий НВС после инцидентов, а также работа по укреплению противовоздушной обороны.